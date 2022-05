Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation

Вадим Карасев





Несколько дней назад состоялся релиз игры Evil Dead: The Game, которая уже показала неплохие продажи — создатели проекта отчитались о 500 тысячах проданных копий игры за первые 5 дней. Канал ElAnalistaDeBits провел детальный анализ проекта, сравнив его на всех платформах — Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 4, Playstation 4 Pro, Playstation 5 и PC.

Согласно анализу, игра Evil Dead: The Game имеет следующие технические характеристики:

Xbox One — 1080p при ~35 FPS с TAAUPlaystation 4 — 1080p при ~35 FPS с TAAUXbox One X — 1620 при ~45 FPS с TAAUPlaystation 4 Pro — 1296p при ~45 FPS с TAAUXbox Series X — 2160p при 60 FPS с TAAUXbox Series S — 2160p при ~35 FPS с TAAUPlaystation 5 — 2160p при 60 FPS с TAAU

Еще некоторые детали из анализа:

Более высокий уровень геометрии в версиях для консолей Xbox Series X | S и Playstation 5.Xbox Series S имеет очень похожие настройки с остальными версиями nextgen-консолей.На Xbox One растительность и тени хуже, чем на остальных консолях, но некоторые текстуры лучше, чем у версии для Playstation 4.Все версии (кроме Xbox Series X и Playstation 5) работают с неравномерной разблокированной частотой кадров.Время загрузки меньше на Xbox One, чем на Playstation 4. На Xbox Series X | S и Playstation 5 время загрузки примерно схожее.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение Evil Dead: The Game на всех платформах:

