Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
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Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass

Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass


Еще в апреле Microsoft объявила, что больше игр Ubisoft со временем станет доступно в подписке Game Pass. Первые две игры, которые обещали добавить, это Assassin’s Creed: Origins и For Honor: Marching Fire Edition. Похоже, что стала известна дата их появления в подписке.

Игроки обратили внимание, что в приложении Game Pass в списке игр, которые скоро добавят в подписку, появились Assassin’s Creed: Origins и For Honor: Marching Fire Edition. Указано, что For Honor: Marching Fire Edition добавят в Game Pass в конце этого месяца — 31 мая, а Assassin’s Creed: Origins станет доступна в подписке 6 июня.


Напомним, ранее появлялись слухи, что подписка Ubisoft+ Classics может стать частью подписки Game Pass, о чем объявят на мероприятии Xbox и Bethesda, которое состоится 12 июня.

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По материалам: newxboxone

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