Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления Хаматовой

Актер Станислав Садальский в шоке, что звезды оскорбляют Чулпан Хаматову. После отъезда в Латвию Чулпан Хаматова подверглась жесткой критике в родной стране. И пока большая часть артистической братии осуждает актрису, Станислав Садальский встал на ее защиту. Станислав Садальский поддержал Чулпан Хаматову, на которую коллеги вылили и продолжают лить ушат грязи. «Публичные люди как с цепи сорвались. Наперегонки оскорбляют и травят Чулпан. «Набитая дура, а если получает деньги, то проститутка» — так о ней высказался «мужчина» народный. Еще одна народная, но уже за деньги (простим — ей внуков и детей кормить надо) назвала дважды лауреатку свиньей. Подлизы транслируют слова других, поскольку не имеют собственного мнения. Им кажется, что, обидев коллегу, они лишний раз доказывают всем, что относятся к какому-то мнимому гражданскому обществу», — эмоционально высказался артист.Станислав Садальский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 70-летний актер посоветовал Чулпан не обращать внимания на злопыхателей и делать так, как велит сердце. «Не стоит их бояться, игнорируйте, требуйте к себе уважения или старайтесь обходить таких людей стороной», — обратился Станислав Юрьевич к Хаматовой. Несколько дней назад Татьяна Васильева в гневе заявила, что Чулпан больше не ждут в России. 75-летняя звезда кино назвала Хаматову неблагодарной предательницей, которая плюнула в свой народ. «Она поступила как свинья, наевшись желудя досыта! В «Современнике» играла все ведущие роли, все это время занимала чье-то место. Я знаю актрис покруче!» — восклицала артистка в YouTube-шоу «Антонимы». Она и ранее ругалась на Чулпан. Татьяну Григорьевну возмутило, что актриса оставила подопечных своего фонда «Подари жизнь». «Если бы увидела Хаматову сейчас, то сказала бы ей: «Ты — дура!» — отмечала Васильева. Сергей Никоненко не меньше зол на эмигрировавшую артистку. Если кажется, будто Татьяна Григорьевна перегибает палку, то тот в выражениях совсем не стесняется. «Хаматова — набитая дура, а если получает деньги, то проститутка, — заявил кинодеятель Telegram-каналу «Абзац». — Можно не только тело продавать, но и душу. И пошли они все в жопу! Россия без них проживет, а они без России — нет. Вот моя позиция!»