Страны G7 не смогли согласовать ограничения на импорт российской нефти
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Страны G7 не смогли согласовать ограничения на импорт российской нефти

Страны G7 не смогли согласовать ограничения на импорт российской нефти

08:15  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Министры финансов и руководители Центробанков Группы семи (G7) не смогли договориться о характере потенциальных ограничений на импорт нефти из России. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен по итогам первого дня двухдневной встречи в городе Кенигсвинтер, передает ТАСС.

Как отметила Йеллен, американская сторона предложила ввести пошлина на импорт российской нефти, чтобы таким образом ограничить доходы Москвы и одновременно с этим сохранить объем поставок энергоносителей из России. Представители государств Европы в свою очередь добивались поэтапного эмбарго к концу этого года.

По мнению главы Минфина США, покупатели нефти РФ могут достичь договоренности, по которой не будут закупать черное золото по ценам, превышающим определенный уровень. Такая инициатива станет успешной, если к ней присоединятся как можно больше государств, считает Йеллен.

Евросоюз готовит пакет «нефтяных» санкций против России


«Ничего на самом деле не выкристаллизовалось в качестве очевидной стратегии», — приводит ее слова агентство Reuters. 

Она также сообщила, что в первый день механизмы сокращения российских доходов от экспорта нефти в Европу обсуждались мало, но интерес к такому предложению высокий.

Ранее Евросоюз не смог утвердить шестой пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, анонсировавшей документ в начале мая, им предусматривается поэтапный ввод полного запрета на российскую нефть. Обсуждение нового санкционного пакета планируется продолжить в ближайшее время.



#международные отношения #ЕС #газ


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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