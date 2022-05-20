Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
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Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына

Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
33-летняя светская львица Татьяна Брухунова рассказала о двухлетнем сыне. Жена 76-летнего Евгения Петросяна отметила, что у мальчика есть няни. Татьяна стала мамой в марте 2020 года. Она родила от юмориста сына, которому дали редкое имя Ваган (в честь отца Петросяна). Избранница артиста нечасто показывает мальчика, а если и публикует его фото, то только в профиль. В этот раз жена Евгения Вагановича раскрыла подробности воспитания ребенка. По словам Брухуновой, малыш занимается рисованием, лепкой и конструктором. «Учит цифры (знает до 10). Вводим армянский язык», — сообщила молодая мама.
Татьяна Брухунова с сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Петросян родился в армяно-еврейской семье. Юморист знает армянский язык, и Ваган тоже теперь его изучает. Татьяна заверила, что у них с супругом не возникают споры и разногласия по поводу воспитания ребенка. «Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение так же учитываем при выборе развивающих программ Вагана», — пояснила Брухунова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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