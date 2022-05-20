TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
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TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями

TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями

Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые стали родителями. У пары родился мальчик. Об этом сообщаает TMZ со ссылкой на свои источники. 

По данным источников, первенец пары появился на свет 13 мая, имя ребенка пока не сообщается. Сама Рианна рождение сына пока официально не подтвердила.

Слухи о романе пары впервые появились еще в 2020 году, но только в 2021 году пара официально подтвердила отношения. В январе этого года они объявили, что ожидают появления первенца. По словам певицы, беременность не была запланированной. Кроме того, несмотря на многочисленные слухи о помолвке, пара не состоит в браке.

Во время беременности Рианна часто выходила в свет в ярких и откровеных образах. Как певица рассказала в интервью, она хотела изменить представление людей о том, как должна выглядеть будущая мама.

Когда я узнала, что беременна, я подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело. Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется.

За время беременности пара не раз оказывалась в центре скандала. Так, в сети появились слухи о расставании пары после того, как рэпер изменил Рианне с ее подругой — дизайнером Аминой Муадди, однако сама Муадди это опровергла.

Позже A$AP Rocky оказался под арестом в связи с перестрелкой в Голливуде, которая произошла еще осенью. Однако после ареста музыканта отпустили под залог для дальнейшего разбирательства.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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