Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям
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Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям

Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили лондонскую премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик". Фильм представил Том Круз, который сыграл в нем главную роль.

На красную дорожку герцогиня вышла в платье с открытыми плечами от Roland Mouret. Образ дополнили клатч от Alexander McQueen и серьги с бриллиантами. Принц Уильям появился в темно-синем бархатном смокинге.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Том Круз оказались в центре внимания, когда актер помог герцогине Кембриджской подняться по лестнице и подал ей руку.


Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Том Круз

На красной дорожке появились также Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер и Джон Хэмм, которые снимались в фильме.


Дженнифер Коннелли
Том Круз
Майлз Теллер, Том Круз, Дженнифер Коннелли и Джон Хэмм
Дженнифер Коннелли, Кейт Миддлтон и Том Круз

Накануне фильм "Топ Ган: Мэверик" представили на кинофестивале в Каннах. На премьере появились Ева Лонгория, Айшвария Рай и другие звезды. Не обошлось и без представителей британской королевской семьи: в Каннах на красную дорожку вышли племянницы принцессы Дианы, леди Амелия и леди Элиза Спенсер.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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