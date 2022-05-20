Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям

Вадим Карасев

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили лондонскую премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик". Фильм представил Том Круз, который сыграл в нем главную роль.

На красную дорожку герцогиня вышла в платье с открытыми плечами от Roland Mouret. Образ дополнили клатч от Alexander McQueen и серьги с бриллиантами. Принц Уильям появился в темно-синем бархатном смокинге.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Том Круз оказались в центре внимания, когда актер помог герцогине Кембриджской подняться по лестнице и подал ей руку.





Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Том Круз

На красной дорожке появились также Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер и Джон Хэмм, которые снимались в фильме.





Дженнифер КоннеллиТом КрузМайлз Теллер, Том Круз, Дженнифер Коннелли и Джон ХэммДженнифер Коннелли, Кейт Миддлтон и Том Круз

Накануне фильм "Топ Ган: Мэверик" представили на кинофестивале в Каннах. На премьере появились Ева Лонгория, Айшвария Рай и другие звезды. Не обошлось и без представителей британской королевской семьи: в Каннах на красную дорожку вышли племянницы принцессы Дианы, леди Амелия и леди Элиза Спенсер.

Ксения Смирнова