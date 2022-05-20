Украинский певец Иван Дорн дал интервью Анне Монгайт: о переезде в Париж, борьбе на сцене и не только

Вадим Карасев

Украинский певец Иван Дорн, который побывал с концертом в Тбилиси, дал интервью Анне Монгайт для ее YouTube-канала. В нем он рассказал, что переехал в Париж. Правда, обжиться на новом месте музыкант еще не успел — он сейчас активно гастролирует, а бытовыми вопросами пока занимается его жена.

Я живу в Париже. Ну, как живу. Я там месяц не появлялся уже. Я приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас в Париже. Решает организационные вопросы: документы, квартира, переезды. Вот эта вся тема,

— сказал Дорн.

На ближайший уикенд у него запланированы концерты в Варшаве и Берлине.

Певец также прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении".

Я знал на самом деле, что они победят на "Евровидении". Я просто был уверен, что выиграют. Это интересное измерение политики,

— отметил Дорн.

Темой разговора стала и спецоперация России на Украине, которую Дорн ранее жестко осудил. Анна Монгайт, приведя в пример тех артистов, которые стали помогать беженцам и записались в добровольцы, спросила, как Иван определил для себя, чем может помочь в сложившейся ситуации.

Я буду воин на сцене. Там я боеспособен. Я могу собирать деньги, я могу распространять культуру, говорить какие-то важные вещи, благодарить людей в Грузии или в Европе за то, что они принимают нас как дома. Я беру на себя роль человека, который шлифует какие-то неровности, потому что они все равно возникают. Ведь когда у тебя дома гость надолго задерживается, это потом все равно начинает если не раздражать, то тебе, как хозяину, хочется побыть одному. И я со сцены благодарю за гостеприимство, терпение,

— сказал Дорн.

После начала спецоперации музыкант анонсировал благотворительный концертный тур в поддержку Украины, с которым сейчас и путешествует.

В марте лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для слушателей из России. В апреле "Известия" опубликовали список имен более чем 30 украинских деятелей шоу-бизнеса, которым закрыли въезд в Россию на 50 лет — среди них оказался и Иван Дорн.





Надя Бесчетникова