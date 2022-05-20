Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева устроилась работать грузчиком

Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Певица Вера Брежнева кардинально поменяла жизнь. Артистка, которая последние несколько месяцев находится в Польше, кардинально сменила обычный ритм жизни. Она уже давно не выступает, а помогает беженцам. В соцсетях она порой рассказывает о себе. Брежнева ходит в рабочей форме, почти перестала носить макияж. Звезда сосредоточилась на поддержке соотечественников.
Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Любопытно, что Вера Брежнева на некоторых кадрах разгружает фуры с товарами. Она освоила специальную технику — роклу. Это такая гидравлическая тележка. Напомним, что Вера Брежнева теперь нежеланный гость в России. Все концерты с ее участием были отменены. В ближайшие годы она вряд ли появится в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
6 фактов о Весах, про которые вы не знали
6 фактов о Весах, про которые вы не знали
Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой
Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой
Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
Как стать эффективнее в делах и обрести мотивацию: лучшие талисманы для рабочего места
Как стать эффективнее в делах и обрести мотивацию: лучшие талисманы
Жена Дмитрия Тарасова сбежала от него с детьми
Жена Дмитрия Тарасова сбежала от него с детьми
5 фраз, которые нельзя говорить худеющей подруге
5 фраз, которые нельзя говорить худеющей подруге
Александр Овечкин вернулся на родину
Александр Овечкин вернулся на родину

Топ на сегодня

Адель Вейгель — биография и личная жизнь: национальность, родители, дата рождения, рост, вес (фото)
Адель Вейгель — биография и личная жизнь: национальность, родители,
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
4 игры будут бесплатными на Xbox в эти выходные: 19-22 мая
4 игры будут бесплатными на Xbox в эти выходные: 19-22 мая
Маргарита Симоньян в шоке от ухода Макдоналдс из России
Маргарита Симоньян в шоке от ухода Макдоналдс из России
У Xbox и Sony сейчас нет ни одного эксклюзива на 2022 год с точной датой релиза
У Xbox и Sony сейчас нет ни одного эксклюзива на 2022 год с точной

Еще по теме

Вера Брежнева напугала поклонников своим внешним видом (фото)
Вера Брежнева предпочитает загорать топлес (фото)
Вера Брежнева не вместила грудь в купальнике (фото)
Вера Брежнева льет слезы в Италии