Вера Брежнева устроилась работать грузчиком

Певица Вера Брежнева кардинально поменяла жизнь. Артистка, которая последние несколько месяцев находится в Польше, кардинально сменила обычный ритм жизни. Она уже давно не выступает, а помогает беженцам. В соцсетях она порой рассказывает о себе. Брежнева ходит в рабочей форме, почти перестала носить макияж. Звезда сосредоточилась на поддержке соотечественников.Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Любопытно, что Вера Брежнева на некоторых кадрах разгружает фуры с товарами. Она освоила специальную технику — роклу. Это такая гидравлическая тележка. Напомним, что Вера Брежнева теперь нежеланный гость в России. Все концерты с ее участием были отменены. В ближайшие годы она вряд ли появится в России.