Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
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Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше

Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
Певица Вера Брежнева сейчас работает целыми днями в центре помощи беженцам в Польше. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время круто сменила род деятельности. Она уже давно не выходит на сцену, а от прежнего звездного лоска и гламура не осталось и следа. В эти дни Вера Брежнева находится в Польше, где трудится в распределительном центре помощи беженцам. Певица целыми днями разгружает гуманитарные грузы, которые доставляют в центр фурами. В микроблоге Вера Брежнева рассказывала, что трудятся там, в основном женщины. Мужчин не хватает, и дамам приходится брать на себя всю тяжелую работу. Вера Брежнева, которая работает на разгрузке с раннего утра, стала и выглядеть соответствующе. На фото в микроблоге звезда предстала в компании юного поклонника, который тоже пришел работать в центре.  Певица позирует в черных штанах и оранжевом жилете. Ее волосы не уложены и висят паклями.
Вера Брежнева «Даже такие маленькие мужчины сегодня присоединились! При этом делали большую работу. Иван, ты крутой!» — написала под фото Вера Брежнева. Напомним, ранее Вера Брежнева признавалась, что с некоторых пор ей стало все равно, как она выглядит.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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