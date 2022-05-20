Жена Дмитрия Тарасова сбежала от него с детьми

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия переехала к родителям. Анастасия Костенко вместе с детьми отправилась к родственникам в Ростов-на-Дону. Модель призналась, что поспешила с поездкой. Недавно в Сети появились слухи о романе футболиста Дмитрия Тарасова с певицей Марго Овсянниковой. В связи с этим многие поклонники «Второй вице-мисс России – 2014» высказали обеспокоенность ее личной жизнью. Анастасии напомнили, как футболист расставался с первой и второй женами. А сегодня выяснилось, что 28-летняя жена спортсмена уехала к родителям.Дмитрий Тарасов с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Костенко отправилась в Ростов-на-Дону. Она взяла с собой троих детей. А вот Тарасов остался в Москве. Модель призналась, что ее тревожат некоторые моменты, связанные с родственниками. «У меня есть бабушки, дедушки и даже прабабушка... В последнее время заметила, что жизнь посылает мне сигналы, не могла откладывать поездку», — пояснила жена футболиста. Анастасия боится, что не успеет застать родных. По ее словам, в жизни уже случались такие моменты, когда она не смогла приехать вовремя. «Для меня это очень важно, нереально просто. Каждый близкий, каждая моя подруга это подтвердит. Страшно опоздать. В своей жизни я опоздала дважды...» — высказалась титулованная красавица.