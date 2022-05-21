120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе

Вадим Карасев





Почти сразу после релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S разработчики Call of Duty Warzone реализовали в проекте поддержку режима 120 FPS. Однако с выходом карты времен Второй Мировой войны, поддержку 120 FPS из версии игры для консолей Xbox удалили из-за серьезных проблем. Еще в марте разработчики отмечали, что продолжают решать проблему, а теперь стало известно, когда она будет решена.

Студия Raven Software сообщила, что 120 FPS вернется в Xbox Series X | S на следующей неделе:

Мы рады сообщить, что начиная с патча середины сезона на следующей неделе игроки на консолях Xbox снова смогут наслаждаться Warzone с поддержкой 120 Гц. Мы надеемся, что это, наряду со многими другими захватывающими обновлениями, сделает игру в Кальдере еще более приятной!

Вероятно, обновление для Warzone станет доступно на следующей неделе 25 мая.