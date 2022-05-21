120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе

120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе


Почти сразу после релиза игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S разработчики Call of Duty Warzone реализовали в проекте поддержку режима 120 FPS. Однако с выходом карты времен Второй Мировой войны, поддержку 120 FPS из версии игры для консолей Xbox удалили из-за серьезных проблем. Еще в марте разработчики отмечали, что продолжают решать проблему, а теперь стало известно, когда она будет решена.

Студия Raven Software сообщила, что 120 FPS вернется в Xbox Series X | S на следующей неделе:

Мы рады сообщить, что начиная с патча середины сезона на следующей неделе игроки на консолях Xbox снова смогут наслаждаться Warzone с поддержкой 120 Гц. Мы надеемся, что это, наряду со многими другими захватывающими обновлениями, сделает игру в Кальдере еще более приятной!

Вероятно, обновление для Warzone станет доступно на следующей неделе 25 мая.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного
Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного
120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе
120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе
Как может выглядеть Halo на Unreal Engine 5 — видео
Как может выглядеть Halo на Unreal Engine 5 — видео
Фил Спенсер поменял аватар в Twitter, что вызвало обсуждения среди игроков
Фил Спенсер поменял аватар в Twitter, что вызвало обсуждения среди
Григорий Лепс отпраздновал день рождения дочки вместе с бывшей женой
Григорий Лепс отпраздновал день рождения дочки вместе с бывшей женой
Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым
Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым
6 фактов о Скорпионах, про которые вы не знали
6 фактов о Скорпионах, про которые вы не знали
Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ
Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ
Валя Карнавал бросила Егора Крида
Валя Карнавал бросила Егора Крида
Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Топ на сегодня

Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях, ради которых стоит жениться или выйти замуж
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях,
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае

Еще по теме

Проблемы в Warzone со 120 FPS на Xbox Series X | S все еще решаются
Релиз оптимизации Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S откладывается
Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году
Самопроизвольное отключение геймпада в Call of Duty: Warzone обещают скоро исправить