13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми

В социальных сетях периодически можно встретить фотографии людей, которые похожи на знаменитостей. Многие из них делают всё возможное, чтобы удивительное сходство никуда не исчезло. А некоторым не нужно для этого прилагать никаких усилий, как, например, детям, представленным в этой подборке. Многие малыши выглядят точными копиями известных селебрити. Любопытные совпадения заинтересовали многих пользователей интернета, они находят их забавными и крайне необычными.

Во время беременности мама этого мальчика, скорее всего, смотрела только фильмы с Дэнни де Вито

В детстве моя подруга была очень похожа на Робина Уильямса в роли миссис Даутфайр

Вау, это же сам Гендальф!

Здесь вы можете посмотреть на людей, которые кардинально изменились из-за необъятной любви к своим кумирам. Чтобы приблизиться к заветному идеалу, они обратились за помощью к пластической хирургии.