15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев
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15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев

15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев

Настало время признаться — все мы время от времени совершаем абсолютно бесполезные, импульсивные покупки. И если глядя на одни мы думаем что-то вроде: «Зачем я это сделал? Не иначе бес попутал!», — то другие вещицы, хоть и бестолковые, но радости приносят, словно они толковые.

Пользовательница Твиттера Рэйчел Сайм попросила людей поделиться своими дурацкими покупками, которые не несут особой смысловой нагрузки, но до одурения радуют своих владельцев.

Вот такой клич кинула Рэйчел Сайм в Твиттере

И даже установила небольшое правило для участия в «конкурсе» дурацких покупок

В качестве примера, она рассказала о своих последних импульсивных покупках

А люди как будто всю жизни только и ждали тред Рэйчл

И действительно, когда ещё представится возможность показать свои сокровища широкой публике.

Твиттеряне с радостью делились самыми необычными и забавными вещицами

Глядя на некоторые вещи хочется воскликнуть: «Где вы взяли это великолепие?!»

Например, радость девушки с тапочками сложно не понять, как и сложно не позавидовать ей. Тем более, если вы любитель оригинальной и удобной обуви.

Так что тред превратился не только в хвасталку, но и в платформу для вдохновения

Оказалось, что у этих, казалось бы, бесполезных вещей немало поклонников

Ну, признавайтесь, многие из вас пошли гуглить, где же купить ЭТО акулье великолепие? 🙂

Поэтому комментаторы с радостью делились тем, что и у них тоже есть стеклянные курочки или диско-кашпо

И в очередной раз остаётся только удивляться фантазии производителей некоторых вещиц

Комментаторы делились и изящными, винтажными предметами

И не забыли про своих питомцев

Каждому ковбою требуется отличный конь. Надеемся, хозяин кота намёк понял.

И тем, что забавно украсило интерьер

Удивительное разнообразие примеров спонтанных покупок!

Даже если ты что-то не любишь, иногда это что-то может влюбить в себя с первого взгляда

Мы искренне понимаем владельца тюленя — никакие силы не могли бы остановить этого человека от покупки такой очаровательной плюшечки!

А иногда импульсивной покупкой может стать, например, лягушка

Или солёные огурцы, прости Господи

Вы только представьте, это всего (!) 15 примеров того, как выглядят спонтанные покупки! А ведь у Рэйчел целый тред посвящён этой теме!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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