Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов
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Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов

Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов
Модель Алеся Кафельникова поделилась пикантными кадрами. 23-летняя звезда подиума находится на популярном курорте в Индонезии. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова отдыхает на Бали вместе с мужем Георгием Петришиным и их дочерью Киарой, которой нет ещё и года. Модель быстро восстановилась после родов. Молодая мама обладает стройной фигурой и не стесняется ее демонстрировать. Алеся обнародовала пикантные кадры с отдыха на острове. Кафельникова предстала в бикини морковного цвета, которое оголило её плоский живот, узкую талию и стройные ноги. Она накинула сверху пляжный белый халат с ярким цветочным принтом.
Алеся Кафельникова в бикини В таком виде модель принимала участие в фотосессии. Блогерша появилась в кадре с модной прической с эффектом мокрых волос. Визажист сделал ей яркий макияж: выделил глаза черным карандашом, оформил брови и подчеркнул губы нежной розовой помадой. Избранница бизнесмена расположилась у бассейна и позировала на камеру. «Всё, что я хочу делать в своей жизни, — это путешествовать и есть вкусную еду, лежа на красивых пляжах», — с иронией сказала Алеся. Фолловеры модели оценили её кадры в бикини. Некоторые отметили, как похорошела дочь теннисиста. «Фигура молодой мамы должна выглядеть так», «Какая же ты красивая», «Фигура огненная», «Алеся, раскрылась!», «Боже мой, ты прекрасна!», «Ты потрясающая», «Роскошная девушка, а как свежо и потрясающе стала выглядеть, раскрылась», «Вот она — мама, как быстро привела себя в форму!» — заключили поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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