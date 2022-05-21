Алла Пугачева рассказала о разводе с мужем
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Алла Пугачева рассказала о разводе с мужем

Алла Пугачева рассказала о разводе с мужем
По слухам, певица Алла Пугачева находится на грани развода с Максимом Галкиным. Артисты уже третий месяц пребывают в Израиле. Поклонники обеспокоены отношениями между телеведущим и певицей. Они подозревают, что из-за разных политических взглядов союз может распасться. Слухи о разладе в семье Примадонны усилились с тех пор как звездное семейство уехало в Израиль. Максим Галкин остро высказывал свою позицию о ситуации в мире. Его слова мгновенно разносились в обществе и находили критику среди соотечественников. Тогда как Алла Борисовна предпочитала молчать и никак не комментировать происходящее. Поклонники стали подозревать, что артистка не поддерживает точку зрения супруга и поэтому в паре случился разлад. Об этих сплетнях звезда узнала и от знакомых. «Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала 73-летняя певица в одном из недавних интервью.
Алла Пугачева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На днях Алла Пугачева заявила, что все-таки планирует прилететь в Россию. Пока не известно когда именно артистка вернется домой. Она пояснила, что детям Гарри и Лизе нужно в скором времени пойти в школу. Следовательно, к осени семья может приехать обратно в свой пустующий замок в деревне Грязь. Отметим, недавно в Тель-Авиве артисты, покинувшие Россию встретились на форуме форуме русской культуры в Европе «СловоНово». На мероприятии присутствовали Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Максим Галкин, Алла Пугачева и другие звезды. Обсуждение российской культуры и ее свободы прошло в Музее еврейского народа на территории Тель-Авивского университета. Знаменитости говорили на разные темы, в том числе подняли вопрос о возращении на родину.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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