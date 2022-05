Еще 2 игры можно забрать бесплатно на Xbox по Games With Gold

Вадим Карасев





Недавно по программе Games With Gold стала доступна вторая партия игр из майской подборки — это проекты The Inner World — The Last Wind Monk и Viva Piñata Party Animals. Кроме того, из бразильского региона сейчас можно забрать бесплатно игру Splosion Man.

Есть и еще 2 проекта, которые доступны бесплатно по Games With Gold прямо сейчас — ниже на них даны прямые ссылки в регионах, где игры можно забрать бесплатно. Напомним, что удобнее забирать игры из браузера, плюс для этого потребуется подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

Orcs Must Die!

Рубите, жгите, колите, бейте — делайте всё, чтобы орки были уничтожены в этом фэнтезийном стратегическом экшене от Robot Entertainment. Буду…

A World of Keflings

A World of Keflings — градостроительная игра, созданная компанией NinjaBee как Xbox Live Arcade. Игра вышла 22 декабря 2010 года, и является сиквелом к игре 2008 года A Kingdom for Keflings.

