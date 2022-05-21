Еще 2 игры можно забрать бесплатно на Xbox по Games With Gold
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Еще 2 игры можно забрать бесплатно на Xbox по Games With Gold

Еще 2 игры можно забрать бесплатно на Xbox по Games With Gold


Недавно по программе Games With Gold стала доступна вторая партия игр из майской подборки — это проекты The Inner World — The Last Wind Monk и Viva Piñata Party Animals. Кроме того, из бразильского региона сейчас можно забрать бесплатно игру Splosion Man.

Есть и еще 2 проекта, которые доступны бесплатно по Games With Gold прямо сейчас — ниже на них даны прямые ссылки в регионах, где игры можно забрать бесплатно. Напомним, что удобнее забирать игры из браузера, плюс для этого потребуется подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

Orcs Must Die!


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Orcs Must Die!

Рубите, жгите, колите, бейте — делайте всё, чтобы орки были уничтожены в этом фэнтезийном стратегическом экшене от Robot Entertainment. Буду…
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A World of Keflings


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A World of Keflings

A World of Keflings — градостроительная игра, созданная компанией NinjaBee как Xbox Live Arcade. Игра вышла 22 декабря 2010 года, и является сиквелом к игре 2008 года A Kingdom for Keflings.
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По материалам: newxboxone

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