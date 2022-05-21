Фил Спенсер поменял аватар в Twitter, что вызвало обсуждения среди игроков

Вадим Карасев





Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер является одной из наиболее заметных персон в игровой индустрии. Особенно внимательно следят за ним поклонники Xbox, и ни одно действие Спенсера не остается без их внимания.

На днях Фил Спенсер сменил аватар в Twitter, что вызвало массовые обсуждения в социальных сетях и построение различных теорий. На новом аватаре Спенсера изображен логотип Xbox в «цветах космоса», но однозначно не указано, к чему это относится. Естественно, самая популярная теория, что Спенсер таким образом подогревает интерес к возможной демонстрации Starfield в рамках конференции Xbox и Bethesda, которая состоится 12 июня. Некоторые игроки считают, что это может быть анонсом на выход лимитированного издания Xbox Series X в стиле Starfield с дизайном, который изображен на аватаре Спенсера. Есть и теории, что это вообще намек на новый анонс игры.





Напомним, что во всех действиях Фила Спенсера игроки в последние годы ищут намеки на новые анонсы. Это стало популярным «хобби» среди фанатов Xbox после того момента, когда Фил Спенсер показал на трансляции Xbox Series S задолго до анонса консоли, а на это никто не обратил внимание.