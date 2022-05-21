Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
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Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Гороскоп финансов поможет увеличить достаток и не оказаться в убытке. Период с 23 по 29 мая станет благоприятным во многих денежных и деловых аспектах. Астрологи дали подсказки представителям всех Знаков Зодиака о том, как привлечь богатство.


Звезды и планеты расположились на небосводе благоприятно. Нас всех ожидает достаточно интересная неделя, но сейчас точно не время отдыхать и лениться. При желании можно заняться планированием, покупками, но самое главное — это работа. Некоторые аспекты и события все же скажутся негативно на делах, что может изменить расстановку сил. С другой стороны, сейчас идеальное время для восстановления сил после прошлой негативной недели. Многие из нас расцветут и станут более продуктивными.

Овен

Овнам в самую первую очередь стоит обратиться за помощью к зодиакальной нумерологии. Числа любят этих людей, так что нужно знать свое число-талисман, чтобы воспользоваться по максимуму его поддержкой в это непростое, но крайне важное время. Понедельник и суббота — дни, когда Овнам понадобится осторожность в финансовом плане. Необходимо будет отслеживать состояние счетов, проверять самих себя во время оплаты товаров и услуг, внимательнее наблюдать в целом за бюджетом семьи и личным бюджетом. Прибыль вполне вероятна. Важно помнить, что большие перемены идут с малого.

Телец

У Тельцов начинается идеальное время для деловых переговоров, совещаний, решения юридических проблем, а также собеседований. Этим людям необходимо будет научиться быстрее располагать к себе собеседников. В этом им поможет врожденная харизма, настойчивость, интеллект и три сильные методики. Тельцы, которым не чужд креативный подход в финансовых делах, окажутся в числе победителей на этой неделе. Благоприятны будут дела, связанные напрямую с торговлей. В понедельник лучше не торговать и не покупать ничего дорогостоящего.


Близнецы

У этих людей возможно появление противоречивых желаний — например, потратить много денег на бесполезную вещь. Деньги лучше тратить на посещение новых мест и на отдых с друзьями. Дни недели со вторник по субботу помогут расставить всё по местам. Наиболее удачными станут приобретения, связанные с семьей или домом — модно покупать подарки близким или приобретать вещи, создающие уют. На этой неделе эксперты советуют пользоваться шепотками на богатство и достаток. С их помощью удастся больше заработать, причем затратив на это меньше сил.

Рак

Раки на исходе весны и мая должны сделать упор на поддержание своего авторитета в коллективе. Звезды говорят, что сейчас нужно укреплять свою рабочую репутацию, накапливать полезные знания и развивать навыки, выполнять обещания, следовать законам Вселенной, отправляться в деловые поездки. Это крайне неподходящее время для того, чтобы задерживать платежи или брать деньги в долг. В идеале за покупками лучше отправляться в субботу — Венера перейдет в Знак Тельца, что приведет к удачным покупкам.

Лев

Львам, согласно финансовому гороскопу, на этой неделе стоит поменьше перегружать себя делами. Львы относятся к Знакам-трудоголикам, но астрологи советуют умерить пыл и не посвящать работе слишком много времени. Важно также остерегаться отрицательно настроенных людей, которые говорят, что заработать в наше время невозможно. Особенно это актуально для 23 и 29 мая — самых опасных дней недели. Позитивный взгляд на будущее будет играть для людей этого Знака первостепенное значение. Львам нельзя позволить кому-то пошатнуть свою уверенность в себе.


Дева

Девам астрологи рекомендуют заняться укреплением деловых связей. Сейчас полезно заводить или поддерживать знакомства, посещать корпоративные мероприятия, повышать квалификацию, изучать языки, знакомиться с новой информацией. Работа в коллективе принесет много пользы. Можно отправляться в деловые поездки. Повысить мотивацию и привлечь ещё больше финансовой удачи Девам поможет яркий внешний вид и использование магических свойств золотых украшений. Этим людям под силу будет победить апатию, взять себя в руки и начать действовать.

Весы

Весы в понедельник могут неожиданно погрузиться в депрессивный настрой, но уже во вторник от этого состояния не останется и следа. Не стоит поддаваться дурным мыслям. Качественный отдых, меньше негативных новостей — это все, что нужно, чтобы пережить опасный понедельник. В целом неделя будет динамичной, поэтому астрологи советуют Весам помнить о правилах здорового сна. С их помощью можно будет более эффективно отдыхать. Также Весам в финансовой и деловой сферах сейчас важно не останавливаться на достигнутом. Получив нужный результат, стоит ставить новые цели.

Скорпион

Скорпионам стоит начать активнее следовать энергетическим законам успеха. С их помощью деньги будут быстрее идти в карман. Астрологи отмечают, что в последние дни мая звезды могут подталкивать Скорпионов к авантюрам. Не стоит уповать на счастливый случай. Также звезды дадут людям данного Знака массу мотивации и пробудят желание заниматься чем-то новым, интересным и важным. Вселенная откроет для них денежный канал, но для того, чтобы разбогатеть, придется действовать. Просто так удача к Скорпионам точно не придет.

Стрелец

Финансовые успехи Стрельцов на этой неделе сильно зависят от общего настроения. Если эти люди ощущают себя сильными личностями и смело смотрят вперед, достаток будет расти на глазах. Всех, кого одолевают сомнения и страхи, последняя неделя мая может лишить финансовой фортуны. Поэтому астрологи настоятельно советуют тем, кто родился под этим Знаком Зодиака, обращать внимание на свое психологическое состояние и повышать энергетику, а также пользоваться четырьмя действенными установками, позволяющими взять свою жизнь под контроль.

Козерог


Первое, на что стоит обратить внимание Козерогам — слова. Именно они буду играть важную роль в привлечении финансовой удачи. Желательно не произносить семь фраз, которые ставят барьеры и отпугивают богатство. Походы по магазинам астрологи советуют планировать на период со вторника по субботу. Вещи, приобретенные в эти дни, будут служить Козерогам максимально долго. В понедельник лучше вообще не тратить средства. В период с 23 по 29 число возможно заключение важных сделок, связанных с финансами. Это весьма перспективное время.

Водолей

Водолеям нужно научиться ценить чужую доброту, ответственность, надежность. Вполне возможно, что на этой неделе придется обратиться за помощью к кому-то из коллег, друзей или близких. Будут дни, когда возможны неожиданности в финансовой сфере. К таким дням в первую очередь относится понедельник. Чтобы обойти стороной неурядицы, Водолеям нужно будет обращаться за помощью к интуиции. Усилить ее поможет простая медитация. На этой неделе, согласно прогнозу, важно найти баланс между работой и отдыхом. Нельзя перегружать себя делами, но и пускать их на самотек не стоит.

Рыбы

В карьерном плане звезды обещают стабильность, но внимание этой сфере все же потребуется уделить. Особенно высокой вероятность обрести успех будет в середине недели. То же самое касается и покупок. Благоприятными станут вложения средств в недвижимость, ценные бумаги. Чтобы не наделать ошибок, стоит в первую очередь прислушиваться к голосу разума. Привлечь деньги в свою жизнь рыбам поможет сила мысли. Нужно больше мечтать и сохранять энтузиазм. Деньги любят тех, кто не сомневается в личных успехах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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