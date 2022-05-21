Григорий Лепс отпраздновал день рождения дочки вместе с бывшей женой

Музыкант Григорий Лепс воссоединился с экс-супругой на 15-летии дочери Николь. 59-летний Григорий Лепс в очередной раз стал холостяком в декабре прошлого года. После 20 лет брака с Анной Шаплыковой и разрыва с ней он довольно долго не мог прийти в себя, публикуя грустные посты о своей растерянности в социальных сетях. Но сейчас артист стал потихоньку возвращаться к прежней жизни. Недавно он побывал на гастролях в Донбассе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, где концерты прошли с аншлагами. Далее он отправится по городам Севера России. В своем плотном гастрольном графике Григорий Лепс выбрал время для дня рождения дочки Николь, которой исполнилось 15 лет. На вечеринке в честь ее именин певец воссоединился с бывшей женой, трогательно запечатлевшись с ней и виновницей торжества, словно не было разлуки.Григорий Лепс с бывшей женой и дочерью «Лепс 😍вся семья красивая 😍», «Уже 15 лет ! Какая красавица !!! С днём рождения! !!», «Боже,какая красивая пара и дочь!!!!!!!!!», «Только все вместе и навсегда!!!!», «Красотка Николь💃Цветочек папин🌸», «Храни Господь вашу семью 🌹🌹🌹», написали поклонники в комментариях. Напомним, Григорий Лепс был женат дважды. От первой жены Светланы Дубинской у него есть дочь Инга. Вторая супруга подарила артисту троих детей: дочерей Еву и Николь и сына Ивана.