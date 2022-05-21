Кабмин смягчил требования к автопрому
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Мария Соколова
До 1 февраля 2023 года российские производители смогут выпускать транспортные средства всех экологических классов. Соответствующее постановление правительства от 12 мая 2022 года № 855 вступает в силу 21 мая.
Документ направлен на поддержку отечественного автопрома в условиях санкций и утверждает требования в отношении колесных транспортных средств, произведенных на территории России, а также порядок проведения оценки их соответствия в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих. В Минпромторге рассчитывают, что новые правила позволят увеличить выпуск автотехники и сделать ее более доступной покупателям.
Согласно постановлению, до 1 февраля 2023 года разрешено выпускать автомобили без антиблокировочной системы. А минимальные требования к токсичности выхлопа снизили с Евро-5 до Евро-0.
Законы, вступающие в силу с 21 мая
До 1 августа 2022 года машины можно будет выпускать без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но эту систему обязательно нужно будет установить до 1 февраля 2023 года.
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