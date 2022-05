Как может выглядеть Halo на Unreal Engine 5 — видео

Вадим Карасев





С движком Unreal Engine 5 сейчас работают не только специалисты, но и любители. В том числе, на нем создаются демонстрационные версии по популярным игровым франшизам, чтобы продемонстрировать возможности движка в разных локациях и условиях.

Один из игроков создал ZETA HALO Experience — это фанатский уровень Halo, реализованный в Unreal Engine 5. Естественно, разработано это, в первую очередь, с целью демонстрации возможностей движка. Пользователь опубликовал уже несколько видео по своей демонстрационной версии — их можно посмотреть ниже или у него на канале.

