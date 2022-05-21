Канны-2022: Тильда Суинтон, Алессандра Амбросио и другие на премьере фильма "Три тысячи лет желаний"

Вадим Карасев

В каннах состоялась премьера фильма Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний" — ее посетили Тильда Суинтон и Идрис Эльба, исполнившие в фильме главные роли, а также Алессандра Амбросио, Кейси Аффлек, Поппи Делевинь и другие звезды.





Алессандра Амбросио





Лума ГротеФрида АасенИдрис Эльба и Сабрина Доур





Хуана АкостаПоппи ДелевиньКейси Аффлек и Кейли КоуэнЛеони Ханне

Мероприятие не обошлось без скандала — в какой-то момент на красную дорожку выбежала полуобнаженная женщина с нарисованным на груди украинским флагом и слоганом "Хватит нас насиловать". Охрана среагировала быстро и увела активистку.





Фильм "Три тысячи лет желаний" рассказывает об одинокой женщине, которая отправляется в Стамбул и встречает там джинна, готового исполнить ее желания в обмен на свою свободу.





Ранее в Каннах прошли премьеры фильмов "Топ Ган: Мэверик" (Джозеф Косински), "Жена Чайковского" (Кирилл Серебренников) и "Время Армагеддона" (Джеймс Грэй).

Ольга Петелина