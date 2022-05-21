Канны-2022: Тильда Суинтон, Алессандра Амбросио и другие на премьере фильма "Три тысячи лет желаний"
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Канны-2022: Тильда Суинтон, Алессандра Амбросио и другие на премьере фильма "Три тысячи лет желаний"

Канны-2022: Тильда Суинтон, Алессандра Амбросио и другие на премьере фильма "Три тысячи лет желаний"

В каннах состоялась премьера фильма Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний" — ее посетили Тильда Суинтон и Идрис Эльба, исполнившие в фильме главные роли, а также Алессандра Амбросио, Кейси Аффлек, Поппи Делевинь и другие звезды.


Алессандра Амбросио


Лума Гроте
Фрида Аасен
Идрис Эльба и Сабрина Доур


Хуана Акоста
Поппи Делевинь
Кейси Аффлек и Кейли Коуэн
Леони Ханне

Мероприятие не обошлось без скандала — в какой-то момент на красную дорожку выбежала полуобнаженная женщина с нарисованным на груди украинским флагом и слоганом "Хватит нас насиловать". Охрана среагировала быстро и увела активистку.


Фильм "Три тысячи лет желаний" рассказывает об одинокой женщине, которая отправляется в Стамбул и встречает там джинна, готового исполнить ее желания в обмен на свою свободу.


Ранее в Каннах прошли премьеры фильмов "Топ Ган: Мэверик" (Джозеф Косински), "Жена Чайковского" (Кирилл Серебренников) и "Время Армагеддона" (Джеймс Грэй).


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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