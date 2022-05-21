Клишас: Выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях
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Клишас: Выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях

Клишас: Выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях

10:43  Автор: Наталия Васильева



В законопроект о невыполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будет внесена поправка о том, что по уже вынесенным в отношении страны решениям выплаты будут производиться только в рублях. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. 

Госдума 18 мая приняла в первом чтении пакет законопроектов, который предусматривает, что в России не будут исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года. Если же постановлениями, вынесенными до этого времени, Страсбургский суд присудил какие-то компенсации, Генпрокуратура будет их выплачивать до 1 января 2023 года, уточнил ранее первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах. Подготовим текст ко 2-му чтению», — написал Клишас в своем Telegram-канале.


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Совет Европы 25 февраля в связи со спецоперацией на Украине приостановил представительство России в уставных органах организации — Парламентской ассамблее и комитете министров. В МИД РФ назвали это решение дискриминационным, и 15 марта глава российского МИД Сергей Лавров вручил секретарю СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе России из организации. После этого ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что после выхода из Совета Европы Россия будет больше внимания уделять двусторонним отношениям со странами.



#международные отношения #ЕС #суд #выплаты

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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