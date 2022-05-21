Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец

Марина Кравец станет ученицей Константина Хабенского. Артистка на днях объявила, что будет работать вместе с Константином Хабенским, однако не уточнила, в какой именно проект ее пригласили. Пока публика гадала, что может быть общего у звезды Comedy Club и художественного руководителя МХТ имени Чехова, правду общественности раскрыл Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что знаменитости появятся в новом рекламном проекте и сыграют фактически самих себя. По задумке рекламной компании, Хабенский предстанет в образе умудренного опытом мастера, пытающегося сделать из начинающей актрисы (Кравец) звезду.Марина Кравец - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Будет несколько роликов. Идея такая: Кравец учится у Хабенского, но при этом противопоставляет ему свой опыт (то есть сюжетный конфликт какой-то все же будет). На обоих приятно смотреть даже в отрыве от рекламного продукта. Глянем!» — отметила журналистка. К слову, изначально многие предположили, что Хабенский всерьез позвал юмористку на театральные подмостки, оценив ее драматический потенциал. Потом появилось предположение, что худрук МХТ снялся вместе с Мариной в кино или сериале, что тоже выглядело несколько подозрительно, поскольку у Кравец почти нет опыта работы актрисой – она снималась лишь в телесериале «Супер Олег» в 2012 году. Гораздо органичнее артистка смотрится в роли ведущей и на ее счету немало успешных проектов. В новой же рекламе Марине пригодился опыт, полученный в Comedy Club, поскольку ей пришлось разыгрывать с Хабенским небольшие сценки, которые, наверняка, будут выглядеть забавно.