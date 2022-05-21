Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец

Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец
Марина Кравец станет ученицей Константина Хабенского. Артистка на днях объявила, что будет работать вместе с Константином Хабенским, однако не уточнила, в какой именно проект ее пригласили. Пока публика гадала, что может быть общего у звезды Comedy Club и художественного руководителя МХТ имени Чехова, правду общественности раскрыл Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что знаменитости появятся в новом рекламном проекте и сыграют фактически самих себя. По задумке рекламной компании, Хабенский предстанет в образе умудренного опытом мастера, пытающегося сделать из начинающей актрисы (Кравец) звезду.
Марина Кравец - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Будет несколько роликов. Идея такая: Кравец учится у Хабенского, но при этом противопоставляет ему свой опыт (то есть сюжетный конфликт какой-то все же будет). На обоих приятно смотреть даже в отрыве от рекламного продукта. Глянем!» — отметила журналистка. К слову, изначально многие предположили, что Хабенский всерьез позвал юмористку на театральные подмостки, оценив ее драматический потенциал. Потом появилось предположение, что худрук МХТ снялся вместе с Мариной в кино или сериале, что тоже выглядело несколько подозрительно, поскольку у Кравец почти нет опыта работы актрисой – она снималась лишь в телесериале «Супер Олег» в 2012 году. Гораздо органичнее артистка смотрится в роли ведущей и на ее счету немало успешных проектов. В новой же рекламе Марине пригодился опыт, полученный в Comedy Club, поскольку ей пришлось разыгрывать с Хабенским небольшие сценки, которые, наверняка, будут выглядеть забавно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов
Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов
Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец
Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на
Escape Academy будет в Game Pass сразу после релиза — уже в июне
Escape Academy будет в Game Pass сразу после релиза — уже в июне
Гонки Redout II перенесли на июнь, за неделю до обещанного релиза
Гонки Redout II перенесли на июнь, за неделю до обещанного релиза
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях, ради которых стоит жениться или выйти замуж
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях,
Максим Галкин отказался от своего бизнеса в России
Максим Галкин отказался от своего бизнеса в России
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в
Надоели до смерти: Инстаграм-скелет высмеивает одинаковые фото "модных" девушек
Надоели до смерти: Инстаграм-скелет высмеивает одинаковые фото
Фитнес клуб Falcon Club: что предлагается клиентам
Фитнес клуб Falcon Club: что предлагается клиентам
Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости
Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона

Топ на сегодня

Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне.
Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой
Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком

Еще по теме

МХТ им. Чехова после смерти Табакова возглавит его заместитель
Марина Кравец ждет первенца
Елена Кравец удивила новым имиджем (фото)
Константин Хабенский уволил своего зама