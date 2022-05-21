Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ
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Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ

Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ
Ведущая и актриса Лариса Гузеева возмущена тем, что о ней пишут, будто она - занималась непотребством с молоденькой продавщицей. Артистка несколько дней назад пропала из соцсетей, что вызвало беспокойство у поклонников. Искать ее стали «всем миром». И в результате новости о телеведущей в некоторых СМИ появились в таком виде, что вызвали у нее настоящее бешенство. Разгневанная Гузеева решила прокомментировать слухи о себе в довольно резкой форме. «Гузеева тайно улетела в Болгарию. Гузееву ЗАСТУКАЛИ в супермаркете в Болгарии. Я что, Бэтмен или Человек-паук, чтобы тайно? А как меня застукали в магазине? Я что, занималась непотребством с молоденькой продавщицей в отделе распродаж запчастями для мясорубок? Дебилы. Ни ума, ни фантазии», — возмутилась телеведущая. 
Лариса Гузеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На самом деле ведущая шоу «Давай поженимся!» уже не раз рассказывала, что улетела в Болгарию, чтобы восстанавливаться после тяжело перенесенного коронавируса. Звезда Первого канала воспользовалась длительным перерывом в работе, чтобы улучшить свое здоровье. 62-летняя актриса отдыхает в курортном поселке Равда, прогуливается по морскому побережью, дышит свежим воздухом. Квартира исполнительницы главной роли в фильме «Жестокий романс» находится в закрытом элитном комплексе. А недавно заслуженная артистка России съездила в Несебр – городок на черноморском побережье. Жена ресторатора Игоря Бухарова впервые опубликовала фото, для которого позировала в Болгарии. Колоритный снимок вызвал ажиотаж у поклонников звезды. «Лариса, вы очень похудели. Хорошего отдыха!»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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