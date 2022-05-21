Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной

Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Телеведущей Лере Кудрявцевой накануне исполнился 51 год. Лера Кудрявцева отпраздновала свой день рождения еще вчера, но и сегодня она продолжает показывать подарки. В своем блоге в соцсетях она опубликовала очень трогательное поздравление от Ларисы Долиной.
Лариса Долина «Лучшее свое платье надела, перышки почистила. Лерчик, дельфинка моя любимая, поздравляю! Я счастлива, что мы так с тобой дружим много лет. Желаю, чтобы тебя никто никогда не смущал, чтобы тебе везло во всем. Чтобы ты всегда была здоровой, красивой, успешной, востребованной, как и есть сейчас. Счастья тебе женского. Дочка у тебя — ангелок. Целую тебя, люблю», — эмоционально обратилась к подруге Лариса Долина. Лера Кудрявцева показала подарок – сережки ручной работы от самой певицы:
Сережки сделала Лариса Долина «Моя любимая Ларисочка, кстати, делает украшения своими руками, отсюда и сережки»,— похвасталась телеведущая. 19 мая Кудрявцевой исполнился 51 год, но в это невозможно поверить: она выглядит просто прекрасно – стройная, эффектная. Лера Кудрявцева уже девять лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Супруг младше телеведущей на 16 лет, и Кудрявцева хочет выглядеть молодо рядом с возлюбленным. Именно поэтому артистка тщательно следит за внешностью. В начале майских праздников Кудрявцева уехала в отпуск. Компанию ей составила Катя Гордон, недавно объявившая о предстоящем рождении третьего ребенка. Она опубликовала в Сети совместное фото с ведущей. На снимке Кудрявцева позирует в купальнике и шортах, что позволяет хорошо рассмотреть, в какой форме она сейчас находится. Лера по-прежнему может похвастаться идеальной фигурой и отсутствием целлюлита. При этом Кудрявцева не является поклонницей спорта и не любит сидеть на диете.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов
Алеся Кафельникова поразила своей фигурой в бикини после родов
Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец
Константин Хабенский бросил вызов Марине Кравец
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на
Escape Academy будет в Game Pass сразу после релиза — уже в июне
Escape Academy будет в Game Pass сразу после релиза — уже в июне
Гонки Redout II перенесли на июнь, за неделю до обещанного релиза
Гонки Redout II перенесли на июнь, за неделю до обещанного релиза
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях, ради которых стоит жениться или выйти замуж
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях,
Максим Галкин отказался от своего бизнеса в России
Максим Галкин отказался от своего бизнеса в России
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в
Надоели до смерти: Инстаграм-скелет высмеивает одинаковые фото "модных" девушек
Надоели до смерти: Инстаграм-скелет высмеивает одинаковые фото

Топ на сегодня

Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне.
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае

Еще по теме

Лера Кудрявцева показала свое детское фото
В Сочи Лариса Долина показала свой большой живот
Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Поклонники Ларисы Долиной в восторге от ее внешности