Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной

Телеведущей Лере Кудрявцевой накануне исполнился 51 год. Лера Кудрявцева отпраздновала свой день рождения еще вчера, но и сегодня она продолжает показывать подарки. В своем блоге в соцсетях она опубликовала очень трогательное поздравление от Ларисы Долиной.Лариса Долина «Лучшее свое платье надела, перышки почистила. Лерчик, дельфинка моя любимая, поздравляю! Я счастлива, что мы так с тобой дружим много лет. Желаю, чтобы тебя никто никогда не смущал, чтобы тебе везло во всем. Чтобы ты всегда была здоровой, красивой, успешной, востребованной, как и есть сейчас. Счастья тебе женского. Дочка у тебя — ангелок. Целую тебя, люблю», — эмоционально обратилась к подруге Лариса Долина. Лера Кудрявцева показала подарок – сережки ручной работы от самой певицы:Сережки сделала Лариса Долина «Моя любимая Ларисочка, кстати, делает украшения своими руками, отсюда и сережки»,— похвасталась телеведущая. 19 мая Кудрявцевой исполнился 51 год, но в это невозможно поверить: она выглядит просто прекрасно – стройная, эффектная. Лера Кудрявцева уже девять лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Супруг младше телеведущей на 16 лет, и Кудрявцева хочет выглядеть молодо рядом с возлюбленным. Именно поэтому артистка тщательно следит за внешностью. В начале майских праздников Кудрявцева уехала в отпуск. Компанию ей составила Катя Гордон, недавно объявившая о предстоящем рождении третьего ребенка. Она опубликовала в Сети совместное фото с ведущей. На снимке Кудрявцева позирует в купальнике и шортах, что позволяет хорошо рассмотреть, в какой форме она сейчас находится. Лера по-прежнему может похвастаться идеальной фигурой и отсутствием целлюлита. При этом Кудрявцева не является поклонницей спорта и не любит сидеть на диете.