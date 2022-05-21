Максиму Галкину предложили работать в Латвии
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Максиму Галкину предложили работать в Латвии

Максиму Галкину предложили работать в Латвии
Раймонд Паулс  высказался о судьбе артист Максиму Галкину. Легендарный композитор Раймонд Паулс давно не приезжал в Россию. Гастролировать он перестал еще несколько лет назад по причине плохого самочувствия, но продолжает следить за тем, как живут его русские друзья. 86-летний Раймонд Паулс не мог не остаться в стороне от скандала, который произошел с дружной ему семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. После начала спецоперации на Украине шоумен с супругой и детьми спешно покинул страну и перебрался в Израиль, где быстро организовал концертный тур на несколько месяцев. При этом он несколько раз выступал с критическими заявлениями относительно российских властей, обвиняя их в запрещении концертной и рекламной деятельности. Такому поведению друга удивился Паулс. Беседуя с журналистами, он прокомментировал скандал. «Пусть приезжает в Латвию… если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет — Максим обычно очень умело обходил острые углы…» — сказал маэстро.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он также рассказал, что ему часто звонят журналисты и просят высказаться по поводу текущей ситуации в мире. «Меня все просят дать какой-то комментарий о нынешних непростых событиях, даже упрекают. А я не буду ничего говорить! Недавно спросили мою жену, а вы русская или украинка? Она ответила: «Одесситка!». Это действительно и специфический юмор, и особая атмосфера… Он сам по себе… не связан ни с кем…» — отшутился великий музыкант. В данный момент маэстро готовится к концерту, который пройдет в знаменитом юрмальском зале «Дзинтари». А вот новую музыку Паулс не пишет. Отметим, что на этой неделе журналисты подловили Аллу Пугачеву и Максима Галкина в Израиле и поинтересовались, когда они вернутся. Юморист промолчал, а вот Примадонна без тени сомнения заявила — они приедут к 1 сентября, когда дети пойдут в школу. Интересно, что в России народную артистку очень ждут — об этом много раз говорилось в политических шоу на федеральных каналах. А вот ее супруга, напротив, хейтят за резкие высказывания.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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