Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного

Актриса Мирослава Карпович рассказала о личной жизни. Общественность обсуждает новый роман Павла Прилучного. По слухам, звезда «Закрытой школы» бросил Мирославу Карпович и даже якобы уже женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. И сейчас у них свадебное путешествие, которое они даже не пытаются скрывать, демонстрируя удовольствие от взаимной близости. В отличие от отношений с «папиной дочкой», которые Павел так и не подтвердил, на этот раз он активно публикует совместные фото.Мирослава Карпович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как же к этому относится Карпович, которая всячески старалась понравиться не только своему избраннику, но и его детям. Она ставит лайки под фотографиями Прилучного с его молодой коллегой или уже женой, делая вид, что рада за них обоих. А недавно разразилась проникновенным постом, который вполне можно счесть за доказательство того, что в ее душе сейчас полный раздрай. «Перестаньте терпеть, не переставайте любить, начинайте наслаждаться не потом, а сейчас! Пусть это «сейчас» захватит ваш дух»,— написала актриса в своем микроблоге под фото, на котором лежит на столе в полном изнеможении. При этом аудитория разделилась на два лагеря. Пока одни негодуют или радуются новым отношениям 34-летнего Прилучного с 26-летней восточной красавицей, другие считают, что все это не более чем пиар. Павел всегда старательно избегал обсуждения своей личной жизни. За время романа с Карпович он не выставил ни одного совместного снимка с ней и даже на светских мероприятиях старался держаться от нее подальше. С чего бы он вдруг изменил уровень своей откровенности, если это не направлено на привлечение внимания к сериалу?