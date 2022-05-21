Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного

Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного
Актриса Мирослава Карпович рассказала о личной жизни. Общественность обсуждает новый роман Павла Прилучного. По слухам, звезда «Закрытой школы» бросил Мирославу Карпович и даже якобы уже женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. И сейчас у них свадебное путешествие, которое они даже не пытаются скрывать, демонстрируя удовольствие от взаимной близости. В отличие от отношений с «папиной дочкой», которые Павел так и не подтвердил, на этот раз он активно публикует совместные фото.
Мирослава Карпович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как же к этому относится Карпович, которая всячески старалась понравиться не только своему избраннику, но и его детям. Она ставит лайки под фотографиями Прилучного с его молодой коллегой или уже женой, делая вид, что рада за них обоих. А недавно разразилась проникновенным постом, который вполне можно счесть за доказательство того, что в ее душе сейчас полный раздрай. «Перестаньте терпеть, не переставайте любить, начинайте наслаждаться не потом, а сейчас! Пусть это «сейчас» захватит ваш дух»,— написала актриса в своем микроблоге под фото, на котором лежит на столе в полном изнеможении. При этом аудитория разделилась на два лагеря. Пока одни негодуют или радуются новым отношениям 34-летнего Прилучного с 26-летней восточной красавицей, другие считают, что все это не более чем пиар. Павел всегда старательно избегал обсуждения своей личной жизни. За время романа с Карпович он не выставил ни одного совместного снимка с ней и даже на светских мероприятиях старался держаться от нее подальше. С чего бы он вдруг изменил уровень своей откровенности, если это не направлено на привлечение внимания к сериалу?
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного
Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Павла Прилучного
120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе
120 FPS вернется в Warzone на Xbox Series X | S на следующей неделе
Как может выглядеть Halo на Unreal Engine 5 — видео
Как может выглядеть Halo на Unreal Engine 5 — видео
Фил Спенсер поменял аватар в Twitter, что вызвало обсуждения среди игроков
Фил Спенсер поменял аватар в Twitter, что вызвало обсуждения среди
Григорий Лепс отпраздновал день рождения дочки вместе с бывшей женой
Григорий Лепс отпраздновал день рождения дочки вместе с бывшей женой
Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым
Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым
6 фактов о Скорпионах, про которые вы не знали
6 фактов о Скорпионах, про которые вы не знали
Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ
Лариса Гузеева приходит в бешенство, читая о себе в СМИ
Валя Карнавал бросила Егора Крида
Валя Карнавал бросила Егора Крида
Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Лера Кудрявцева показала самодельный подарок от Ларисы Долиной
Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Топ на сегодня

Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в Польше
Вера Брежнева в рабочей одежде запечатлелась с юным поклонником в
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на бесполезность, безумно радуют своих владельцев
15 импульсивных покупок пользователей сети, которые несмотря на
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях, ради которых стоит жениться или выйти замуж
Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях,
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае

Еще по теме

Мирослава Карпович высказалась о разрушении семьи Павла Прилучного
Мирослава Карпович заинтриговала поклонников снимком в платье невесты
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
«Карпович — бабка, которой всё было мало»: Карпович продает дом Прилучного