Мурашко: В России нет случаев заражения оспой обезьян
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Мурашко: В России нет случаев заражения оспой обезьян

Мурашко: В России нет случаев заражения оспой обезьян

16:12  Автор: Наталия Васильева


Источник: ТАСС



В России не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил журналистам 21 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород, передает ТАСС.

Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное (передаваемое человеку от животных) заболевание. Его симптомы схожи с теми, что наблюдались в прошлом у заразившихся натуральной оспой, «однако менее серьезны», сообщили в Роспотребнадзоре. 

«В России случаев заражения (оспой обезьян — прим. ред.) нет», — сказал глава Минздрава.

Он рассказал, что некоторые россияне имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря проведенной им вакцинации от оспы. «До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения», — сказал Мурашко.

Министр заверил, что «медикаментозная терапия», которая необходима для лечения заболевания, в медорганизациях присутствует. По его словам, врачи смогут выявить оспу при обращении заболевшего и оказать ему помощь, при этом главное — вовремя обратиться за диагностикой.

«В РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза как клинически, так и лабораторно нет», — сказал Мурашко.


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Оспа обезьян схожа с инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем, но отличительной ее чертой являются кожные проявления, отметил он. 

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что выявление случаев оспы обезьян в Европе вызывает серьезное беспокойство. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Велика ли вероятность проникновения вируса в Россию и грозит ли нам новая эпидемия, разбиралась «Парламентская газета».



#здравоохранение #здоровье

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По материалам: pnp.ru

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