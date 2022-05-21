Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым
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Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым

Натальи Подольская рассказала о диких ссорах с Владимиром Пресняковым
Певица Наталья Подольская призналась, что в их семье порой кипят итальянские страсти. Со стороны брак артистки и известного музыканта Владимира Преснякова поклонникам пары кажется идиллией. Пара уже много лет вместе, воспитывает двоих сыновей — Тему и Ваню. Супруги относятся друг к другу с максимальным уважением, признаются в чувствах и на публике всегда демонстрируют нежность и восхищение друг другом. Но оказывается, и в этой, на первой взгляд очень гармоничной семье имеют место ссоры и скандалы.
Наталья Подольская с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Причем, по словам Натальи Подольской, Владимир Пресняков довольно часто провоцирует ее, передразнивая в момент ссоры. «Я очень эмоциональный человек. Вова говорит, что в моменты ссор у меня глаза буквально выпадают из орбит. А еще он начинает передразнивать мой голос, как я эмоционирую на высоких частотах, а это еще больше злит. Но чаще всего мы быстро уходим в юмор», — рассказала Наталья Подольская «СтарХиту». Напомним, певица ранее жаловалась на то, что не так востребована у поклонников, как Владимир Пресняков.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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