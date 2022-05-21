Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы

Певица Наталья Подольская призналась, что ее муж Владимир Пресняко популярней ее. Популярная артистка пожаловалась на невостребованность. Певица рассказала, что ее творческие дела обстоят не так прекрасно, как у ее супруга, музыканта Владимира Преснякова. «У мужа с концертами сейчас неплохо, у меня — похуже. Но, надеюсь, все наладится и устроится. Ко всему привыкнем, подстроимся», — уверена Наталья Подольская.Наталья Подольская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Именно востребованностью мужа Наталья Подольская объяснила свои редкие выходы в свет — супруги не любят появляться на публике по одиночке. Хотя, по словам Подольской, по тусовочной атмосфере она очень скучает. «Помню, как после пандемии в первый раз попала в Кремль. Я испытала такие эмоции, была так рада, даже не ожидала! Вот по этой атмосфере, конечно, скучаю», — призналась Наталья Подольская «СтарХиту». Напомним, 20 мая вокалистка и ее сестра-близнец Юлиана отмечают день рождения. Наталье Подольской и ее родственнице исполнилось сорок лет.