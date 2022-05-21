Наталья Подольская пожаловалась на отсутствие работы
Сегодня, 05:35
Певица Наталья Подольская призналась, что ее муж Владимир Пресняко популярней ее. Популярная артистка пожаловалась на невостребованность. Певица рассказала, что ее творческие дела обстоят не так прекрасно, как у ее супруга, музыканта Владимира Преснякова. «У мужа с концертами сейчас неплохо, у меня — похуже. Но, надеюсь, все наладится и устроится. Ко всему привыкнем, подстроимся», — уверена Наталья Подольская.
Наталья Подольская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Именно востребованностью мужа Наталья Подольская объяснила свои редкие выходы в свет — супруги не любят появляться на публике по одиночке. Хотя, по словам Подольской, по тусовочной атмосфере она очень скучает. «Помню, как после пандемии в первый раз попала в Кремль. Я испытала такие эмоции, была так рада, даже не ожидала! Вот по этой атмосфере, конечно, скучаю», — призналась Наталья Подольская «СтарХиту». Напомним, 20 мая вокалистка и ее сестра-близнец Юлиана отмечают день рождения. Наталье Подольской и ее родственнице исполнилось сорок лет.
По материалам: z-aya