Новости Game Pass за 14-21 мая: новинки, что скоро добавят, что удалят и прочее

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 14 по 21 мая, стала богатой новостями для подписчиков Game Pass. Компания Microsoft анонсировала подборку игр на вторую половину месяца, а кроме этого стало известно и еще о паре приятных проектов, которые скоро присоединятся к Game Pass. Коротко напомним самые интересные новости о подписке за неделю.

Новые игры в Game Pass за неделю

На этой неделе к подписке Game Pass присоединились 7 новых игр:

Скоро появится в Game Pass

Her Story (PC) ID@XboxJurassic World Evolution 2 (Xbox, PC, xCloud)Little Witch in the Woods (Game Preview) (Xbox, PC) ID@XboxSkate (xCloud) EA PlayUmurangi Generation Special Edition (Xbox, PC, xCloud) ID@XboxFarming Simulator 22 (Xbox, PC, xCloud) – 19 маяVampire Survivors (PC) ID@Xbox – 19 мая

Анонсы новых игр для подписки Game Pass. В мае в подписку добавят следующие проекты:

Floppy Knights (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 24 маяHardspace: Shipbreaker (PC) ID@Xbox – 24 маяSniper Elite 5 (Xbox, PC) ID@Xbox – 26 маяCricket 22 (PC) ID@Xbox – 27 маяPac-Man Museum+ (Xbox, PC, xCloud) – 27 мая

Кроме того, в подписке Game Pass появятся в будущем:

Скоро удалят из Game Pass

For Honor: Marching Fire Edition — 1 июняAssassin’s Creed: Origins — 6 июняEscape Academy — 28 июня

Как стало известно, в конце мая из Game Pass удалят сразу 7 игр:

Другие новости и материалы по Game Pass

EA Sports NHL 20 (Xbox)Farming Simulator 19 (Xbox, PC, xCloud)Knockout City (Console and PC) EA PlayResident Evil 7 Biohazard (Xbox, PC, xCloud)Spellforce 3: Soul Harvest (PC)Superhot Mind Control Delete (Xbox, PC, xCloud)Yes Your Grace (Xbox, PC, xCloud)Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размерСлух: 25+ игр Ubisoft добавят в Game Pass с подпиской Ubisoft+ ClassicsЕще 11 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управленияFall Guys на Xbox: технические детали и бонусы подписчикам Game Pass