О судьбе Ивана Урганта высказался скандальный политик Виталий Милонов

Ведущий и актер Иван Ургант может лишиться работы и остаться без штанов. Депутат Госдумы Виталий Милонов накануне высказался о покинувших Россию звездах. Он считает, что с теми миллиардами, которые есть у некоторых медиаперсон, никаких нервных потрясений не может быть в принципе. Кроме того, народный избранник высказался о будущем Ивана Урганта, который тоже успел побывать в Израиле в марте. Милонов считает его хорошим ведущим и актером.Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если он и будет работать, то просто как наемный актер, ведущий. Но я бы не стал этого делать», — заявил Милонов в YouTube-шоу «50 вопросов». Напомним, слухи о закрытии «Вечернего Урганта» периодически возникают в Сети. Сам же Ургант тем временем недавно вышел на связь в своем телеграм-канале, где пообещал фанатам рассказывать обо всех изменениях в своей жизни.