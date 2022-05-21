Поставки газа из РФ в Финляндию были остановлены из-за неоплаты в рублях
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Поставки газа из РФ в Финляндию были остановлены из-за неоплаты в рублях

Поставки газа из РФ в Финляндию были остановлены из-за неоплаты в рублях

09:32  Автор: Наталия Васильева



Поставки газа финской государственной энергетической компании Gasum 21 мая были полностью остановлены из-за его неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Газпрома».

Ранее сообщалось, что поставки газа из России в Финляндию будут прекращены утром 21 мая в связи с несогласием финской энергокомпании перейти на новую схему расчетов за российский газ, предусматривающей ее конвертацию в рубли.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении российской газовой компании.

В нем уточняется, что по состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от Gasum в соответствии с указом Президента РФ, предусматривающим его оплату в рублях.

Также о прекращении поставок газа из России 21 мая сообщила на своем сайте финская газотранспортная компания Gasgrid Finland. «Поставки газа через точку входа „Иматра“ были прекращены 21 мая 2022 года. Количество газа, необходимое финскому газовому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка», — говорится в сообщении организации.

Как передает ТАСС, «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию из-за неоплаты.


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Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Документ предусматривает, что страны из перечня недружественных должны теперь должны расплачиваться за российский газ рублями.

С 27 апреля «Газпром» уже приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их нежелания проводить платежи в рублях.



#газ #Скандинавия


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По материалам: pnp.ru

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