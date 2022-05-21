Пушилин: Трибунал над вышедшими с «Азовстали» украинскими военными неизбежен
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Пушилин: Трибунал над вышедшими с «Азовстали» украинскими военными неизбежен

Пушилин: Трибунал над вышедшими с «Азовстали» украинскими военными неизбежен

Тема: Военная операция на Украине


13:46  Автор: Наталия Васильева


Источник: ТАСС



Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал неизбежным трибунал над сдавшимися в плен украинскими военнослужащими, которые укрывались на территории металлургического комбината «Азовсталь», передает ТАСС.

Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода, 20 мая территорию комбината покинула последняя группа из 531 боевика.

Как заявил Пушилин на встрече с делегацией ЛДПР во главе с лидером фракции партии в Госдуме Леонидом Слуцким, на руках этих военных «кровь многих и многих гражданских лиц», жителей Мариуполя, других городов и районов. «Поэтому я считаю, что здесь трибунал неизбежен. Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена. На это есть запрос простых людей, общества и, наверное, здравомыслящей части мирового сообщества», — сказал он.

Слуцкий поддержал Пушилина в вопросе возможного суда над сдавшимися в плен военными.


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«До Нюрнберга были Киевский, Харьковский трибуналы. И думаю то, что происходило в Мариуполе, то, что сегодня происходит, но в ближайшие дни, безусловно, будет пресечено в Краматорске, будет предметом трибуналов разного уровня. Потому что прощать подобные вещи недопустимо в интересах того, чтобы подобные ситуации никогда больше не повторялись в человеческой истории. Так что здесь позиция нашей партии таким же образом солидарна с вашей, и будем сообща в этом направлении также двигаться», — отметил депутат.

Он убежден, что территории, «до сих пор занимаемые украинскими националистами», будут в ближайшее время взяты под контроль Вооруженными силами России и силами ДНР и ЛНР.  

Ранее сообщалось, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский, более известный по позывному Волына, вышел с территории завода «Азовсталь» и сдался в плен.



#армия #Украина #Донбасс

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По материалам: pnp.ru

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