Сергей Лазарев организует концерт для беженцев
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Сергей Лазарев организует концерт для беженцев

Сергей Лазарев организует концерт для беженцев
Певец Сергей Лазарев перенес свой концерт. Концерт артиста перенесли из зала филармонии на сцену Дворца культуры Калужского турбинного завода. Площадку побольше артист выбрал, так как планирует пригласить на мероприятие беженцев из ДНР и ЛНР. Первоначально концерт в Калуге должен был пройти 23 июня. Однако недавно в СМИ сообщили, что местная жительница пожаловалась губернатору Владиславу Шапше на предстоящее событие. По мнению калужанки, певец станет нежелательным гостем. 17 мая на официальном сайте филармонии появилась информация об отмене выступления. Никаких пояснений по этому поводу не было. Вскоре организаторы заявили, что мероприятие перенесли в зал побольше. Такое решение было принято в связи с тем, что Сергей Лазарев планирует пригласить беженцев из ДНР и ЛНР. Концерт 39-летнего исполнителя состоится 19 июня, причем билеты для пострадавших будут бесплатными.
Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Площадка арены намного больше и вмещает 1000 зрителей, тогда как в зале филармонии 735 мест. Таким образом, звезда планирует подарить праздник и поддержать тех, кому сейчас непросто. Поклонники посчитали такой поступок достойным уважения и уверены, что песни любимого артиста и смена обстановки обязательно благотворно повлияют на настроение тех, кто покинул свои дома. «Организаторы концерта объяснили изменение места проведения мероприятия инициативой артиста пригласить на концерт беженцев из ДНР и ЛНР, временно размещенных в Калужской области. Именно для этого понадобился зал с большим количеством мест для зрителей», — сообщает группа «Концерты Калуги». Ранее в прессе распространяли слухи о том, что вокалист завершает карьеру. Но исполнитель хита «В самое сердце» эту информацию опроверг. «Хочу сказать одно — не дождетесь! Концерты продолжаются, запись песен ведется! У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них! По многочисленным просьбам мы продлеваем наш тур еще на несколько городов! Билеты уже в продаже», — заявил Лазарев. Напомним, 29 апреля на патриотическом концерте «ZаРоссию» организаторы по некоторым причинам не стали вносить в программу выступление Лазарева. Вместо него на сцену вышел певец Николай Басков, сообщает mkkaluga.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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