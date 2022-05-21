СМИ: Павел Прилучный тайно женился на актрисе Зепюр Брутян
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СМИ: Павел Прилучный тайно женился на актрисе Зепюр Брутян

СМИ: Павел Прилучный тайно женился на актрисе Зепюр Брутян

Телеграм-канал НеМалахов опубликовал фотографии документов, из которых следует, что Павел Прилучный 12 мая женился на своей коллеге по сериалу "В клетке", актрисе Зепюр Брутян.

В отношениях Прилучного и Брутян заподозрили после того, как они отправилась в совместный отпуск. Последние несколько дней пара активно обновляет соцсети фотографиями из поездки.



Однако, если слитые в сеть документы подлинные, это означает, что знаменитости успели сыграть свадьбу, причем Зепюр взяла фамилию супруга.



Напомним, что Павел Прилучный уже был женат. С 2011 по 2020 год он состоял в браке с актрисой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.


Агата Муцениеце с детьми

После скандального развода актер два года встречался со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, однако недавно пара рассталась. Это дало поклонникам Павла основания думать, что он воссоединится с бывшей женой — однако, судя по всему, этого не произойдет.


Мирослава Карпович

Впрочем, некоторые интернет-пользователи уверены, что Прилучный и Брутян закрутили роман только для пиара, ведь раньше Павел неохотно делился подробностями личной жизни. Свои отношения с Мирославой он тщательно скрывал.


Сами виновники переполоха слухи о своем романе и возможном браке пока не комментировали.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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