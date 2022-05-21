Срок инвестпроектов по строительству рыболовных судов продлили

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Мария Соколова

Правительство продлило срок инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота. Такое постановление кабмина от 12 мая 2022 года № 857 вступает в силу 21 мая.

Согласно документу, срок таких проектов продлили на два года. Речь идет о проектах по строительству судов и рыбоперерабатывающих заводов. В кабмине рассчитывают, что принятое решение позволит инвесторам в условиях западных санкций избежать рисков расторжения договоров о предоставлении инвестиционных квот и продолжить начатую работу.

Законы, вступающие в силу с 21 мая

В России насчитывают около 1,5 тысячи рыбопромысловых судов, большая часть которых сосредоточена в Дальневосточном бассейне. По данным Росрыболовства, средний возраст этих судов превысил 30 лет. Очевидно. что рыболовный флот нуждается в обновлении.

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