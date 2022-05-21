Трэвис Баркер провел экскурсию по своему особняку для AD перед свадьбой с Кортни Кардашьян

Вадим Карасев

Трэвис Баркер провел для журнала Architectural Digest экскурсию по своему особняку в Калифорнии — рум-тур состоялся незадолго до того, как музыкант женился на телезвезде Кортни Кардашьян.









Свое поместье барабанщик Blink-182 приобрел 15 лет назад, но только в 2019 году его полностью отремонтировал. Тогда музыкант на год уехал в тур, а работу над домом оставил в руках известного дизайнера интерьера Уолдо Фернандеса, который стабильно входит в топ-100 дизайнеров по версии AD.









Что интересно, нанять Фернандеса Трэвису посоветовала его будущая свекровь Крис Дженнер. Результат работы мастера отразил новый жизненный этап музыканта.

Раньше в моих домах было много броских автомобилей, фресок, байки буквально свисали с потолка. Но теперь у меня самого трое детей, а еще дети Кортни, так что новый дизайн дома больше соответствует моей нынешней жизни,

— признался Баркер.









Трэвис не хотел делать громких заявлений в дизайне или создавать карикатурный стиль рок-звезды. Он хотел дом, который позволил бы ему быть в мире с самим собой,

— подтвердил Фернандес слова музыканта.









Трэвис Баркер с детьми

В собственности Баркера есть домашняя студия, кинотеатр и несколько гардеробных комнат, в одной из которых он коллекционирует винтажные футболки. Поскольку больше всего Трэвис любит находиться рядом с камином, в каждой части дома есть по одному — дровяному или электрическому . Также музыкант показал журналистам свой стол для пинг-понга и рассказал, что он был настоящим спасением во время карантина — семья Трэвиса целыми днями играла в настольный теннис и даже устраивала турниры.









Кроме того, Баркер поделился историей о двух необычных подсвечниках, которые Кортни Кардашьян подарила ему, когда они были просто друзьями. Трэвис объяснил, что они "баловали" друг друга подарками еще до того, как начали встречаться.









Сама Кортни на несколько секунд появилась в видео с рум-туром, опубликованном на YouTube-канале AD. Она воспользовалась возможностью похвалить чай матча, который сделал для нее ее (тогда еще) жених. Баркер подтвердил, что делает лучшую матчу в Лос-Анджелесе и показал отдельный уголок на кухне для ее приготовления.





















Недавно Кортни Кардашьян и барабанщик Blink-182 узаконили отношения на тайной церемонии в Санта-Барбаре. По данным TMZ, на церемонии присутствовали только самые близкие. После церемонии муж и жена прокатились в автомобиле с надписью "Молодожены".

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