Валя Карнавал бросила Егора Крида
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Валя Карнавал бросила Егора Крида

Валя Карнавал бросила Егора Крида
20-летняя певица Валя Карнавал рассказала о расставании с рэпером. Артистка (Валентина Карнаухова) рассказала, как пережила разрыв с Егором Кридом (Егор Булаткин). Певица нашла в себе силы отпустить скандал. Исполнительница хита «Психушка» счастлива в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Боец ММА добился расположения любимой, и теперь пара готовится к свадьбе. Однако Валю всё еще спрашивают о романе с Егором. Расставание двух звезд было громким и отразилось в их творчестве. Крид записал трек со строчкой «ты прячешь себя под маской, Карнавал». Валя в ответ назвала его «абьюзер-боем». Певица долго старалась не говорить о Егоре. Однако в эфире реалити-шоу «Звезды в Африке» Валя заявила, что первой ушла от Крида. «Инициатором разрыва была я, страдала я. Когда мы расставались с Егором, я его очень любила. У меня тогда выключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться. Все заметили, что я полностью пропала из мира соцсетей. Я просто будто перестала существовать в один момент», — объяснила поп-дива.
Валя Крнавал - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Тем не менее, переживания оставили ее. Сейчас Валя говорит о Егоре спокойно и с улыбкой. Исполнительница трека «Не сплю ночами» отзывается тепло о бывшем возлюбленном. «Я никогда не скажу, что он злодей, нет. Я же знаю, какой он. Знаю, что он хороший парень, просто делает иногда странно. Но он хороший. Мы не общаемся, конечно же. Но где-то в голове я всегда держу фразу: «Егор, спасибо»», — улыбнулась Валя. Рэпер не раз провоцировал скандал, высказываясь о бывших подругах. В своих треках он назвал Валю доступной девушкой, после чего на защиту Карнавал встали как ее поклонники, так и другие звезды шоу-бизнеса. До этого Егор исполнил песню Нюши «Только», добавив туда куплет собственного сочинения. Артист обвинил в расставании с поп-дивой ее же отца. Крид также повздорил с победительницей «Холостяка» Дарьей Клюкиной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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