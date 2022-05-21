Вика Цыганова рассказала о страшной мести Аллы Пугачевой

Певица Вика Цыганова призналась, как ей досталось от Примадонны. Артистка вспомнила, как однажды резко высказалась о людях нетрадиционной ориентации и гей-парадах. В ответ ей сильно прилетело от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. «Она сказала: «Я — мать геев!». Сейчас она будет отнекиваться, говорить, что этого не было. Но для меня это стало черной меткой. После этого мне везде закрыли дорогу», призналась Вика Цыганова. По словам Цыгановой, России не нужны такие конкурсы, как «Евровидение», «где мужики целуются». Это не наши ценности, чужой Содом и Гоморра.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметила Цыганова, такие личности, как режиссеры Кирилл Серебренников, Константин Богомолов и светская львица Ксения Собчак только в России жируют, жрут и гадят. Занимаются святотатством и глумлением. В начинке их театральных постановок – мерзость, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Вика Цыганова — известная российская певица и композитор. Она много лет замужем за популярным продюсером Вадимом Цыгановым.