Законы, вступающие в силу с 22 мая

21:04 Автор: Ирина Макеева

Уточнено положение о создании ТОР «Чукотка»

Снято ограничение на использование средств федерального бюджета при создании транспортной и инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Чукотка». Принятое решение позволяет проводить необходимые работы за счёт средств государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 года № 859 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 876»

Временный порядок экспорта из России металла.

С 15 мая по 16 ноября 2022 года в одностороннем порядке установлен разрешительный порядок вывоза из России свинцовых отходов и лома, а также необработанного свинца. Минпроторг будет выдавать разовые лицензии на экспорт металла. Установлен перечень необходимых документов для её получения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2022 года № 873 «О лицензировании экспорта свинца необработанного, отходов и лома свинцовых»

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