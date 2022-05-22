4 самых опасных дня в июне 2022 года

Вадим Карасев

В июне будет всего четыре опасных дня, но в отношении таких дней наиболее часто важно не количество, а качество. Астрологи рассказали, что это за дни, в которые нас могут ждать неприятные перемены.

В целом июнь можно считать благоприятным временем, за исключением двух событий — начала ретроградности Нептуна и Сатурна. Чтобы знать точно, когда ждать изменений в направлении движения планет в 2022 году, ознакомьтесь с отдельной статьей, посвященной ретроградным планетам.

5 июня — начало ретроградного движения Сатурна

Чужое мнение для многих из нас 5 числа станет более важным, чем наше собственное. Это может привести к большим проблемам в делах и в самых разных сферах жизни. Сам этот день может принести много сомнений, страхов, неурядиц. Сатурн хоть и является далекой и тяжелой планетой, его ретроградность довольно быстро набирает обороты. Обойти стороной проблемы в этот день и в последующие несколько месяцев поможет умение прислушиваться к себе и к своему личному опыту. В таком режиме придется жить аж до 23 октября. Надеяться на помощь в это время со стороны не стоит.

11 июня — Венера в соединении с Ураном

Соединение Венеры и Урана сделает 11 июня очень опасным днем. Венера отвечает за наше самочувствие и запас сил, поэтому в этот день можно ждать недостатка энергии. Уран же во время соединения и вовсе может стать главной планетой-антагонистом. В его силах изменить то, что мы менять никоим образом не хотим. Это будет крайне непростой и непредсказуемый день.

14 июня — Суперлуние в Стрельце

Суперлуние — это день полной Луны, но не обычный. В этот день Луна будет находиться в перигее — то есть в максимально близкой точке орбиты относительно Земли. Это будет заметно в первую очередь визуально, ведь ночное светило станет ярче и больше. С точки зрения астрологии день можно считать очень опасным. Астрологи отмечают, что любые путешествия, поездки на автомобиле и других видах транспорта могут стать максимально опасными. Будьте осторожнее также при совершении покупок в интернете.

28 июня — начало ретроградного движения Нептуна

Второе очень опасное событие, которое следует учитывать при долгосрочном планировании. Ретро-Нептун — планета, которая может лишить всех нас доброты и желания делать что-то хорошее ради других. Многие из нас станут более агрессивными и готовыми пойти на все ради наживы. С 28 июня по 4 декабря увеличится число финансовых преступлений. Остерегайтесь мошенничества в интернете и по телефону. 28 июня не бойтесь пользоваться любыми средствами борьбы с врагами, лжецами, манипуляторами. Остерегайтесь рисков.