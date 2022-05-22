5 признаков настоящего мужчины

1. Присутствие цели

2. Осуществление планов

3. Умение держать свое слово

4. Достойное окружение

5. Постоянное развитие

Вы думаете, что настоящим мужчиной может считаться тот, кто зарабатывает много денег и быстро разжигает костер с помощью 1 спички? Существует 5 главных черт, которыми должен обладать настоящий мужчина. Вы часто слышите подобное высказывание: «Да разве он мужик?». Любая женщина имеет свое представление об определении «настоящий мужчина». Существуют ли единые критерии, которые позволят определить, с кем вы имеете дело: с маменькиным сынком, инфантильным нарциссом или с первосортным мужчиной? Да, как оказалось, они есть! Психологи сформулировали качества, присущие настоящему мужчине, учитывая его гендерную принадлежность и роль в социуме.Она может быть глобальной, долгосрочной или промежуточной, на следующий год, но без нее никак нельзя. И не только потому, что целеустремленный мужчина, как правило, чего-то в жизни добивается, но и потому, что это заложено в мужской природе: активно стремиться к чему-то. Небольшая проверка. Спросите своего мужчину: чего ты хочешь в жизни добиться? Возможно, последует минутная пауза, возможно, он не сразу сможет сформулировать свои устремления. Но будет гораздо хуже, если он просто скажет: «Ничего. Мне и так хорошо».Никто не запрещает мужчине мечтать стать космонавтом, лежа на диване и попивая любимое пиво, и говорить, что полет в космос – это его заветная цель. Но если мужчина не попытается реализовать эту самую цель, то вы смело сможете сказать, что он - никто иной как типичный слабак и глупый мечтатель. Для подтверждения своего мужского начала мужчине необходимо иметь хотя бы парочку реализованных проектов. У одного это семья, у другого – любимая работа, у третьего – полет на дельтаплане. Небольшая проверка. Попросите вашего мужчину назвать два-три проекта, которые он благополучно завершил за последние два года. Скажем, смог выучить английский, устроился на работу в престижную компанию, сделал ремонт в квартире.Если ваш мужчина, пообещал что-нибудь выполнить, а через десять минут уже забыл о своих словах, то это говорит о том, что он не выполняет свои обязанности или подводит сослуживцев и друзей. Подумайте: не чересчур ли он инфантильный тип? Может, стоит с ним попрощаться, пока не поздно? Такому можно стать замечательной мамочкой, а вот верной спутницей, к сожалению, - нет. Главная роль истинного мужчины – быть защитой и опорой, а какая может быть на него надежда, если он не сдерживает свои обещания? Небольшая проверка. Вспомните: как часто случалось так, что ваши общие планы рушились из-за того, что ваш партнер необязательный? Вряд ли можно доверять человеку, который может подвести вас в любой момент.Мужчины являются существами стадными, так же как и антилопы или волки – это уж как сложится. А в «стае» принято поддерживать друг друга и оказывать помощь. Многие успешные мужчины признавались, что своим успехом они обязаны окружению: семье, родителям, поддержке друзей. Мужчина должен уметь устанавливать социальные связи с окружающими. Небольшая проверка. Умеет ли ваш мужчина дружить? Есть ли у него приятели, к которым он обращается в трудную минуту и которые спешат за помощью к нему? Есть ли в его лексиконе такое слово, как «семья»: родители, дяди, тети, сестры и братья? Рассказывал ли он вам семейные истории и предания?Он мог считаться милым, смышленым и подающим надежды в 20 лет. Если и в 35 он так же мил, смышлен и все так же «подает надежды», задумайтесь: а он вообще меняется? С возрастом все мы меняемся благодаря жизненному опыту, новым знаниям, новым отношениям. Постоянное развитие – это то достоинство, которое должно быть присуще не только мужчинам, но и женщинам. Небольшая проверка. Ваш мужчина рассказывает один и тот же анекдот или тост уже пять лет? Перечитывает ту же самую книгу, пересматривает тот же фильм? Поменялись ли как-то с возрастом его взгляды на жизнь? Можно ли сказать, что он сделал уроки из прошлого?