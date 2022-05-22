5 признаков настоящего мужчины
Сегодня, 17:10
Вы думаете, что настоящим мужчиной может считаться тот, кто зарабатывает много денег и быстро разжигает костер с помощью 1 спички? Существует 5 главных черт, которыми должен обладать настоящий мужчина. Вы часто слышите подобное высказывание: «Да разве он мужик?». Любая женщина имеет свое представление об определении «настоящий мужчина». Существуют ли единые критерии, которые позволят определить, с кем вы имеете дело: с маменькиным сынком, инфантильным нарциссом или с первосортным мужчиной? Да, как оказалось, они есть! Психологи сформулировали качества, присущие настоящему мужчине, учитывая его гендерную принадлежность и роль в социуме.
1. Присутствие целиОна может быть глобальной, долгосрочной или промежуточной, на следующий год, но без нее никак нельзя. И не только потому, что целеустремленный мужчина, как правило, чего-то в жизни добивается, но и потому, что это заложено в мужской природе: активно стремиться к чему-то. Небольшая проверка. Спросите своего мужчину: чего ты хочешь в жизни добиться? Возможно, последует минутная пауза, возможно, он не сразу сможет сформулировать свои устремления. Но будет гораздо хуже, если он просто скажет: «Ничего. Мне и так хорошо».
2. Осуществление планов
Никто не запрещает мужчине мечтать стать космонавтом, лежа на диване и попивая любимое пиво, и говорить, что полет в космос – это его заветная цель. Но если мужчина не попытается реализовать эту самую цель, то вы смело сможете сказать, что он - никто иной как типичный слабак и глупый мечтатель. Для подтверждения своего мужского начала мужчине необходимо иметь хотя бы парочку реализованных проектов. У одного это семья, у другого – любимая работа, у третьего – полет на дельтаплане. Небольшая проверка. Попросите вашего мужчину назвать два-три проекта, которые он благополучно завершил за последние два года. Скажем, смог выучить английский, устроился на работу в престижную компанию, сделал ремонт в квартире.
3. Умение держать свое слово
Если ваш мужчина, пообещал что-нибудь выполнить, а через десять минут уже забыл о своих словах, то это говорит о том, что он не выполняет свои обязанности или подводит сослуживцев и друзей. Подумайте: не чересчур ли он инфантильный тип? Может, стоит с ним попрощаться, пока не поздно? Такому можно стать замечательной мамочкой, а вот верной спутницей, к сожалению, - нет. Главная роль истинного мужчины – быть защитой и опорой, а какая может быть на него надежда, если он не сдерживает свои обещания? Небольшая проверка. Вспомните: как часто случалось так, что ваши общие планы рушились из-за того, что ваш партнер необязательный? Вряд ли можно доверять человеку, который может подвести вас в любой момент.
4. Достойное окружение
Мужчины являются существами стадными, так же как и антилопы или волки – это уж как сложится. А в «стае» принято поддерживать друг друга и оказывать помощь. Многие успешные мужчины признавались, что своим успехом они обязаны окружению: семье, родителям, поддержке друзей. Мужчина должен уметь устанавливать социальные связи с окружающими. Небольшая проверка. Умеет ли ваш мужчина дружить? Есть ли у него приятели, к которым он обращается в трудную минуту и которые спешат за помощью к нему? Есть ли в его лексиконе такое слово, как «семья»: родители, дяди, тети, сестры и братья? Рассказывал ли он вам семейные истории и предания?
5. Постоянное развитие
Он мог считаться милым, смышленым и подающим надежды в 20 лет. Если и в 35 он так же мил, смышлен и все так же «подает надежды», задумайтесь: а он вообще меняется? С возрастом все мы меняемся благодаря жизненному опыту, новым знаниям, новым отношениям. Постоянное развитие – это то достоинство, которое должно быть присуще не только мужчинам, но и женщинам. Небольшая проверка. Ваш мужчина рассказывает один и тот же анекдот или тост уже пять лет? Перечитывает ту же самую книгу, пересматривает тот же фильм? Поменялись ли как-то с возрастом его взгляды на жизнь? Можно ли сказать, что он сделал уроки из прошлого?
По материалам: womanadvice