7 способов стать хозяйкой своей жизни

1. Принять себя и переосмыслить свои качества

2. Возьмите под контроль свои финансы

3. Определите свой статус

4. Жизнь по графику

5. Обратите внимание на свою физическую форму

6. Работа по самосовершенствованию

7. Не полагайтесь все время на других

Кто управляет вашей жизнью – вы или окружающие? Если второе, то вам пора взять свою жизнь в собственные руки! Когда ребенок растет, его направляют родители. Именно они решают, куда он пойдет учиться, что он будет есть, какие книги читать. Это кажется естественным и правильным, но иногда, подрастая, мы разрешаем, как в детстве, руководить нами окружающим людям, и не обязательно родителям, просто тем, кого мы считаем авторитетными: коллегам, свекрови, мужу, гуру от психологии или телеведущей популярной программы. Мы все реже спрашиваем себя, чего же хотим именно мы, подправляя свои планы под ожидания окружающих. В этом случае может появиться ощущение потери контроля над своей жизнью. Такие несложные советы помогут вам вернуть этот контроль.Вы обладаете уникальным набором личностных качеств, которые не могут быть плохими или хорошими, они просто есть. Перестаньте винить себя за свои недостатки, подумайте о том, что эти недостатки могут быть и достоинствами. Трусость – это обратная сторона осторожности, обидчивость говорит о тонкой душевной организации, упрямство позволяет вам быть настойчивой в достижении целей. Составьте подробный список своих качеств, посмотрите на них с позитивной стороны и работайте над устранением только тех, которые не нравятся лично вам.Не чувствуя себя хозяйкой своего кошелька, сложно ощутить себя хозяйкой собственной жизни. Хотим мы этого или нет, но финансы – это тоже форма власти. Часто ли вы не понимаете, куда деваются ваши деньги? Бывает ли так, что вы одалживаете до зарплаты или влезаете в долги? Понимаете ли вы, какой суммой вы можете располагать? Приведите в порядок свои финансы, и вы сразу почувствуете себя намного лучше. Не поленитесь составить семейный бюджет и отслеживайте свои доходы и расходы.На какой ступени социальной лестницы вы находитесь? Это важно понять хотя бы для того, чтобы определиться, куда двигаться. Можно ли вас назвать успешной в работе, каково ваше материальное положение, каков ваш семейный статус? Ответив на эти вопросы, задайте себе следующие: «Что я хочу улучшить? Каковы мои цели: выйти замуж, получить место начальника, купить машину?».Если у вас нет ощущения, что вы – хозяйка собственной жизни, попробуйте начать организовывать все, что только можно: составьте график посещения врача, ежедневно пишите список необходимых дел, распишите меню на неделю и так далее. Чем более организованной будет ваша жизнь, тем комфортнее вам будет – конечно, при условии, что организатором своей жизни будете именно вы.От физических упражнений очень много пользы. Они отлично помогают бороться со стрессом. К тому же, у вас будет достаточно энергии, и многие дела, которые обычно кажутся вам утомительными, вы будете выполнять с легкостью. В-третьих, это хорошо скажется на вашем здоровье и настроении. И последнее, это поможет вам научиться уважать себя и доверять себе: если вы выглядите лучше, то и относитесь к себе значительно лучше!Задумайтесь: в какой области вы хотели бы стать лучше? Над чем вам стоит поработать? Это могут быть вещи, связанные с бытом, отношениями, развитием талантов или способностей. Поставьте перед собой цели и продумайте, как вы будете их достигать. Очень важно, чтобы эти цели были реальными и выполнимыми, причем в скором будущем. Достижение цели даст вам уверенность в себе, вы почувствуете себя победителем.Конечно, это очень здорово, если рядом с вами есть люди, на которых вы можете переложить груз своих забот. Но чем больше вы перепоручаете окружающим, тем более беспомощной себя чувствуете. Постарайтесь разбираться со своими проблемами самостоятельно, как можно реже прося помощи у остальных.