Алла Пугачева может заразиться обезьяньей оспой

Певице Алле Пугачевой возможно придется бежать и Израиля. Более двух месяцев назад, в начале марта, Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками Лизой и Гарри уехали в Израиль. Семья поселилась в Кесарии, где арендует виллу. По некоторым данным, жилье обходится звездной паре миллион рублей в месяц.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На днях Алла Пугачева призналась журналистам, что в Россию планирует вернуться ближе к сентябрю, к началу учебного года. Однако в Сети уже говорят о том, что Примадонне нужно будет сделать это раньше. Ведь накануне в Израиле зафиксировали первый случай заражения обезьяньей оспой. Напомним, накануне Алла Пугачева приняла участие в форуме свободной культуры «СловоНово», где призналась, что не планирует разводиться с Максимом Галкиным.