Алла Пугачева в ресторане устроила драку
Сегодня, 01:35
Певица Алла Пугачева не захотела подчиняться правилам. Артистка греет косточки под беспощадным солнцем Израиля, то ли обещая, то ли нет вернуться, на Родине вспоминают ее былые подвиги. Например, о том, как она, уже будучи звездой, попыталась проникнуть в ресторан, расположенный в Центральном Доме Литераторов. Заведение это было одним из самых охраняемых в СССР. Доступ в него разрешался только избранным — обладателям заветных писательских корочек. Но Алла Борисовна, всегда славившаяся буйным нравом и полным пренебрежением к правилам и запретам, решила взять заведение штурмом.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако на входе ее встретила бдительная охрана, которая либо действительно не узнала певицу, либо не захотела узнать, завернув ее обратно после выяснения, что к советским акулам пера она не имеет никакого отношения. Как пишет КП, Примадонна не собиралась сдаваться без боя, потому зарядила несговорчивому стражу по очкам. Даже примирительная пачка денег и заявление: «Купи себе новые», не умилостивили швейцара, который в ответ поставил знаменитости солидный фингал под глазом, с которым та и отправилась восвояси. Сейчас, кстати, никого бить не надо, чтобы попасть в заведение даже без писательского удостоверения. Нужно лишь заранее забронировать столик, а потом можно выпить чашечку кофе всего за 200 рублей, победно взирая на окружающих.
По материалам: z-aya