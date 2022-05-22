Алла Пугачева в ресторане устроила драку
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Алла Пугачева в ресторане устроила драку

Алла Пугачева в ресторане устроила драку
Певица Алла Пугачева не захотела подчиняться правилам. Артистка греет косточки под беспощадным солнцем Израиля, то ли обещая, то ли нет вернуться, на Родине вспоминают ее былые подвиги. Например, о том, как она, уже будучи звездой, попыталась проникнуть в ресторан, расположенный в Центральном Доме Литераторов. Заведение это было одним из самых охраняемых в СССР. Доступ в него разрешался только избранным — обладателям заветных писательских корочек. Но Алла Борисовна, всегда славившаяся буйным нравом и полным пренебрежением к правилам и запретам, решила взять заведение штурмом.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако на входе ее встретила бдительная охрана, которая либо действительно не узнала певицу, либо не захотела узнать, завернув ее обратно после выяснения, что к советским акулам пера она не имеет никакого отношения. Как пишет КП, Примадонна не собиралась сдаваться без боя, потому зарядила несговорчивому стражу по очкам. Даже примирительная пачка денег и заявление: «Купи себе новые», не умилостивили швейцара, который в ответ поставил знаменитости солидный фингал под глазом, с которым та и отправилась восвояси. Сейчас, кстати, никого бить не надо, чтобы попасть в заведение даже без писательского удостоверения. Нужно лишь заранее забронировать столик, а потом можно выпить чашечку кофе всего за 200 рублей, победно взирая на окружающих.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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