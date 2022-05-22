Анастасия Волочкова высказалась о своем любовнике
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Анастасия Волочкова высказалась о своем любовнике

Анастасия Волочкова высказалась о своем любовнике
Балерина Анастасия Волочкова проводит время с загадочным мужчиной. Звезда балета отправилась в романтическое путешествие с новым избранником. В Сети гадают — встретила ли балерина самодостаточного мужчину или связалась с очередным альфонсом? Сама прима уверяет, что на седьмом небе от счастья. Несколько дней назад Волочкова улетела в отпуск, заявив, что поездку оплатил очень обеспеченный человек. Вскоре балерина стала публиковать совместные снимки с подтянутым брюнетом — оказалось, у звезды новый бурный роман. В Интернете тут же появились слухи, якобы избранник Анастасии — альфонс, мол, мужчина ни копейки не потратил на путешествие. 46-летняя Волочкова не стала терпеть негатив и ответила на домыслы.
Анастасия Волочкова в бикини - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Провожу время в компании поклонника. Не пытайтесь его искать в соцсетях. Он по-русски вообще не говорит. Мы находимся на отдельном острове, который недосягаем», — заявила она. По словам Волочковой, избранник арендовал для нее частный остров. Влюбленные то и дело нежатся на пляже и устраивают прогулки на яхте. Турецкий отдых парочки продлится еще несколько дней. «Остров снят для меня прекрасным человеком, с которым мне чудесно! Быть любимой — это счастье! Невероятное романтическое путешествие. Просто сказка! Отдых очень роскошный, без толпы вокруг... Порадуйтесь за меня, я скоро к вам вернусь. 2 июня у меня спектакль, не скучайте!» — делилась эмоциями артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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