Артем Дзюба в костюме Дэдпула объявил об уходе из "Зенита"
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Артем Дзюба в костюме Дэдпула объявил об уходе из "Зенита"

Артем Дзюба в костюме Дэдпула объявил об уходе из "Зенита"

Артем Дзюба объявил о своем уходе из "Зенита" – форвард опубликовал в соцсетях короткое видео, в котором вспомнил свои достижения за время сотрудничества с питерским футбольным клубом.

В ролике Дзюба предстал в образе Дэдпула – спортсмен уже примерял на себя образ этого персонажа на награждении чемпионата России в прошлом году. Зачитал прощальную речь Дзюбы актер Петр Иващенко, который озвучивал Дэдпула в российском дубляже.

Ну что, дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет, четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России.

В "Зените" я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ – это офигеть как круто. Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, и я, черт побери, не подвел вас. <...> Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероев ждут новые приключения.



Дзюба выступал за "Зенит" с июля 2015 года. Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня.

Ранее в марте Дзюба отказался от вызова в национальную сборную из-за ситуации на Украине, где у него проживает много родственников.


Напомним, что в 2020 году форварда временно исключили из сборной страны из-за секс-скандала – в сеть слили интимное видео с его участием, которое вызвало широкий общественный резонанс.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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